Настављена настава у основим и средњим школама у Српској

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској данас се наставља настава за 80.370 основаца и за 33.886 средњошколаца након што је нова школска година била у прекиду од 4. септембра због високе температуре ваздуха и отежаних услова рада.
У основне школе уписано је 8.737 првачића, а у прве разреде средњих школа 8.735 ученика.
За све ученике основних школа обезбијеђени су бесплатни уџбеници за шта је обезбијеђено готово 16 милиона КМ, и то 12 милиона од Владе, а преостали дио од локалних заједница.
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Обустава наставе као мјера је предузета с циљем заштите здравља и безбједности ученика и запослених у школама, те обезбјеђивања сигурних и одговарајућих услова за реализацију васпитно-образовног рада, у складу са важећим законским прописима.
Министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић изјавио је раније да вјероватно неће бити надокнаде наставе за ђаке у основним и средњим школама, јер може бити испоштован школски календар и реализовано 95 одсто наставе.
(Срна)
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