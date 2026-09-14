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Обиљежавање Дана српског јединства и националне заставе

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14.09.2026 07:10

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Обиљежавање Дана српског јединства и националне заставе

Дан српског јединства, слободе и националне заставе биће обиљежен данас у Бањалуци у организацији влада Републике Српске и Србије. Централна свечаност биће одржана у Спортској дворани "Борик", са почетком у 20 часова.

Обиљежавање овог празника установљено је 2020. године с циљем оснаживања јединства српског народа у Србији и Српској. 15. септембар - Дан српског јединства, слободе и националне заставе установљен је на дан када се обиљежава пробој Солунског фронта у Првом свјетском рату.

Из Министарства рада и борачко инвалидске заштите Републике Српске позвали су грађане, представнике градова и општина, институције и организације да се придруже обиљежавању празника и истакну заставу Републике Српске и српску националну заставу на својим домовима, институцијама и другим прикладним мјестима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

Бањалука

Коментари (3)

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