Каран за АТВ: Јединство је сачувало српски народ

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Синиша Каран изјавио је за АТВ да је Дан српског јединства, слободе и националне заставе један од највећих и најзначајнијих празника који заједнички славе Република Србија и Република Српска, али и сав српски народ.
"Снажна симболика која треба да се изрази овим заједничким обиљежавањем је, прије свега, јединство. То јединство можемо схватити на више начина, али ми прије свега желимо да кажемо и пошаљемо снажну поруку да је српски народ, његово национално и политичко биће, без обзира гдје живи, јединствен народ", поручио је Каран.
Каран је истакао да је то кључна порука овог празника.
Предсједник Републике Српске је подсјетио да је и Декларација Свесрпског сабора, која говори о заједничкој одбрани национално-политичког права српског народа и заједничкој будућности, била одговор на све оне који су у прошлости били против српског народа.
"Кључна борба против српског народа је да учините нејединство српског народа, не мислим само на политичко или неко друго, него на његово национално и политичко нејединство. Отуда су кроз историју и биле приче о босанским Србима, хрватским Србима, неким другим Србима и тако даље", рекао је Каран за АТВ.
Према његовим ријечима, свако онај ко је ударао на српски народ, ударао је на његову цјеловитост.
"Оног часа када српски народ изгуби своју цјеловитост, гдје год да се живи, он улази у процесе асимилације, дјелимичне или потпуне асимилације. Тада Срба више практично и нема, а били су конститутивни народи, рецимо у Словенији и Хрватској", навео је Каран.
Овај празник, додао је Каран, на тај симболичан начин говори о историји српског народа, гдје год да се он налазио.
"Јединство је било оно што је сачувало српски народ, прије свега, кроз све ратове, кроз Први и Други свјетски рат, гдје је бројчано не толико велики народ дао највеће жртве у односу на број свога народа посебно у Првом, а и у Другом свјетском рату", подсјетио је Каран и додао да се овај празник обиљежава на симболичан датум када је пробијен Солунски фронт.
Каран је навео да је заједничко обиљежавање најважнијих празника Српске и Србије резултат најбољих односа двије земље, чији су творци и градитељи предсједници Александар Вучић и Милорад Додик.
Када је ријеч о националној застави, Каран је рекао да је она резултат јединства и слободе државе.
"Ми заједнички са Србијом 15. фебруара, за Сретење славимо и Дан државности и уставности, гдје желимо управо и тим обиљежавањем свједочити о заједничкој историји, заједничком историјском памћењу српског народа, гдје год да се он налази", поручио је Каран.
Каран је подсјетио да је Декларацијом о стварању Републике Српске 9. јануара, она била предвиђена као федерална јединица Савезне Републике Југославије.
"Српско биће је откинуто након распада Југославије. Зато су ово јединство, слобода и национална застава толико снажни", нагласио је Каран.
Каран је рекао да је 1. марта донесена одлука да се заправо елиминише српски народ и да ова "несретна БиХ буде држава само једног народа".
"У томе је заправо поента тога снажног јединства. Тако да су сви удари на специјалне везе Српске и Србије антидејтонски, антиуставни. Они су чиста негација, прије свега, Устава БиХ, који експлицитно говори о правима стварања паралелних специјалних веза са сусједним државама", рекао је Каран.
Он је навео да би негација специјалних веза Српске и Србије била негација српског народа, његове државотворности и конститутивности.
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