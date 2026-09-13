Србија ипак има представника у финалу УС опена

Аутор:АТВ редакција
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Српски тенисери и тенисерке се нису прославили на овогодишњем УС Опену, али ће Србија ипак имати представника у финалу.
Наиме, меч за трофеј у мушком синглу у којем се састају Александер Зверев и Бен Шелтон, судиће Маријана Вељовић.
Маријани ће то бити прво Грен слем финале у мушкој конкуренцији.
До сада је имала прилике да дијели правду на шест ГС финала код дама.
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