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Србија ипак има представника у финалу УС опена

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13.09.2026 20:22

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УС Опен
Фото: Tanjug/AP Photo/Adam Hunger

Српски тенисери и тенисерке се нису прославили на овогодишњем УС Опену, али ће Србија ипак имати представника у финалу.

Наиме, меч за трофеј у мушком синглу у којем се састају Александер Зверев и Бен Шелтон, судиће Маријана Вељовић.

Маријани ће то бити прво Грен слем финале у мушкој конкуренцији.

До сада је имала прилике да дијели правду на шест ГС финала код дама.

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Тагови :

Маријана Вељовић

УС Опен

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