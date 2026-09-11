Карлос Алкараз остао без 11.000.000 долара

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Вратио се на терен Карлос Алкараз и наступио на УС Опену, на којем је испао у четвртфиналу од домаћег тенисера - Бена Шелтона. Шпанац и Американац су одиграли историјски меч, који је трајао до 3 часа и 33 минута иза поноћи, а на крају је Шелтон изашао као побједник.
Биће потребно вријеме Алкаразу да се врати у онај препознатљиви ритам у којем је био прије одласка на паузу. Подсјетимо, Карлитос није играо још од априла и турнира у Барселони, а поједини су израчунали његов велики финансијски губитак.
Претходне сезоне је Алкараз освојио Ролан Гарос, играо финале Вимблдона, био је најбољи на Мастерсима у Риму и Синсинатију, а ту су и спонзори, од којих није зарадио онолико новца колико је било предвиђено да је наступао.
Дошло се до цифре од 11.000.000 долара, што јесте велика сума која је позамашна и за Алкараза, али засигурно ће Шпанац већ за неко вријеме вратити тај новац на свој банковни рачун. Оно што више брине Шпанца што је сада на трећем мјесту и у овом периоду изгубио је више од седам хиљада бодова.
(телеграф)
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