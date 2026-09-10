Доктор открио зашто је Ђоковић повраћао на УС Опену

Аутор:АТВ редакција
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Доктор Роби Сика, медицински директор Удружења професионалних тенисера, дотакао се проблема са којима се суочио српски ас Новак Ђоковић.
Новак је елиминисан у првом колу УС опена од Маријана Навонеа, показујући успут видљиве трагове исцрпљености а током меча је повраћао.
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Сика истиче да издржљивост не пада изненада када спортиста уђе у тридесете, али се ефикасност опоравка значајно смањује.
"Разлика се показује када тражите од тијела да спринта, стане, промијени правац, опорави се – и то понови стотину пута за неколико сати, а затим потенцијално и два дана касније. Опоравак између поена, између сетова и мечева постаје мање ефикасан", каже Сика, а преноси Њујорк Тајмс.
Неки од услова својствених гренд слемовима, мечеви на пет сетова, који могу да се отегну у ноћ, само погоршавају читаву ситуацију.
"Тетиве су чвршће, зглобови и мишићи су апсорбовали деценије оптерећења, а мање повреде и дегенеративне промјене се акумулирају. То може суптилно промијенити ефикасност покрета, тако да старији играч може потрошити више енергије изводећи исти покрет", додаје Сика.
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Код млађих може се током напорних мечева потрошити 85-90% енергетских резерви, а у каснијој фази каријере иде и до близу 100 процената.
"Не бих рекао да повраћа зато што је старији. Рекао бих да понављајућа мучнина може бити видљив знак колико је тијело близу границе. А како се граница између одрживог оптерећења и максималног оптерећења смањује са годинама, потенцијално може бити лакше достићи ту тачку", истиче Сика, преноси б92.
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