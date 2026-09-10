Logo

Зверев у полуфиналу Ју-ес опена, срушио Бекеров рекорд

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
10.09.2026 07:15

Коментари:

0
Зверев у полуфиналу Ју-ес опена, срушио Бекеров рекорд
Фото: Tanjug/AP/Adam Hunger

Александар Зверев пласирао се у полуфинале УС опена након побједе над Ботиком ван де Зандсхулпом, док ће му ривал за пласман у финале бити Карен Хачанов, који је прошао даље послије предаје Александера Блокса због повреде.

Зверев, први носилац турнира, у четвртфиналу је савладао Ван де Зандсхулпа са 6:2, 7:5, 6:1 и тако стигао до полуфинала на сва четири гренд слем турнира ове сезоне.

Њемачки тенисер, овогодишњи освајач Ролан Гароса и финалиста Вимблдона, раније је на турниру имао много тежи пут, јер је у прва два кола играо мечеве у пет сетова.

Након више од четири и по сата проведена на терену у оба уводна наступа, Зверев је у посљедња три меча посао завршио у три сета и за мање од два и по сата. Послије пласмана међу четири најбоља рекао је:

„На другим турнирима бих испао у првом колу, али овдје могу да се вратим и играм на три добијена сета, играм четири и по сата и некако побиједим меч, те некако уђем у турнир. А онда почнем да играм боље како турнир одмиче. Свакако сам срећан што сам у полуфиналу, али, наравно, желим да одем даље“, рекао је Зверев.

Зверев је поставио и нови њемачки рекорд са 23 побједе на гренд слем турнирима у једној години, чиме је престигао Бориса Бекера, који је 1989. године забиљежио 22 побједе.

С друге стране, Хачанов је до свог трећег гренд слем полуфинала стигао након што је Александер Блокс предао меч због повреда ноге, ребара и леђа. Руски тенисер водио је са 6:2, 7:5, а Белгијанац, 28. носилац, одустао је након што је Хачанов направио брејк за 3:2 у трећем сету.

Хачанов сада тражи своје прво финале на гренд слем турнирима, након што је раније играо полуфинала УС опена 2022. и Аустралијан опена 2023. године.

У другом полуфиналу састаће се Американци Бен Шелтон и Френсис Тијафо.

(Кликс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Александар Зверев

УС Опен

Коментари (0)

Више из рубрике

Карлос Алцараз из Шпаније признаје навијаче након што је изгубио од Бена Шелтона из Јунајтед Стејса у четвртфиналу тениског турнира УС Опен, у сриједу рано ујутру, 9. септембра 2026. у Њујорку.

Тенис

Алкараз након пораза: Испао сам од звијери

16 ч

0
Новак Ђоковић, пораз у првом мечу УС Опен

Тенис

Ђоковић пропустио прилику да заради рекордан новац

21 ч

0
Карлос Алкараз из Шпаније слави након освојеног поена у петом сету против Бена Шелтона из Сједињених Држава током четвртфиналног кола Отвореног првенства САД у тенису, рано ујутру у сриједу, 9. септембра 2026. године, у Њујорку.

Тенис

Најкасније завршени меч икада за 146 година

21 ч

0
Изненађење на Ју-ес опену: Алкараз испао, Шелтон у полуфиналу

Тенис

Изненађење на Ју-ес опену: Алкараз испао, Шелтон у полуфиналу

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

08

"Српски Спајдермен" побјегао из затвора у Њемачкој: С крова скочио на дрво, још га траже

09

02

Како расту биљке у свемиру: Кинески астронаути открили невјероватне призоре

08

57

Петровић открио да ли ће поскупити струја у Српској

08

56

Цијена нафте пробила психолошку границу

08

54

Европа страхује због сукоба и слабијих залиха

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима