Зверев у полуфиналу Ју-ес опена, срушио Бекеров рекорд

Аутор:АТВ редакција
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Александар Зверев пласирао се у полуфинале УС опена након побједе над Ботиком ван де Зандсхулпом, док ће му ривал за пласман у финале бити Карен Хачанов, који је прошао даље послије предаје Александера Блокса због повреде.
Зверев, први носилац турнира, у четвртфиналу је савладао Ван де Зандсхулпа са 6:2, 7:5, 6:1 и тако стигао до полуфинала на сва четири гренд слем турнира ове сезоне.
Њемачки тенисер, овогодишњи освајач Ролан Гароса и финалиста Вимблдона, раније је на турниру имао много тежи пут, јер је у прва два кола играо мечеве у пет сетова.
Након више од четири и по сата проведена на терену у оба уводна наступа, Зверев је у посљедња три меча посао завршио у три сета и за мање од два и по сата. Послије пласмана међу четири најбоља рекао је:
„На другим турнирима бих испао у првом колу, али овдје могу да се вратим и играм на три добијена сета, играм четири и по сата и некако побиједим меч, те некако уђем у турнир. А онда почнем да играм боље како турнир одмиче. Свакако сам срећан што сам у полуфиналу, али, наравно, желим да одем даље“, рекао је Зверев.
Зверев је поставио и нови њемачки рекорд са 23 побједе на гренд слем турнирима у једној години, чиме је престигао Бориса Бекера, који је 1989. године забиљежио 22 побједе.
С друге стране, Хачанов је до свог трећег гренд слем полуфинала стигао након што је Александер Блокс предао меч због повреда ноге, ребара и леђа. Руски тенисер водио је са 6:2, 7:5, а Белгијанац, 28. носилац, одустао је након што је Хачанов направио брејк за 3:2 у трећем сету.
Хачанов сада тражи своје прво финале на гренд слем турнирима, након што је раније играо полуфинала УС опена 2022. и Аустралијан опена 2023. године.
У другом полуфиналу састаће се Американци Бен Шелтон и Френсис Тијафо.
(Кликс)
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