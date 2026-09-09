Најкасније завршени меч икада за 146 година

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Бен Шелтон је победио Карлоса Алкараза на стадиону "Артур Еш" у среду ујутру у историјском мечу, најкасније завршеном икада у Њујорку.
Шелтон је срушио Алкараза у четвртфиналу резултатом 6:7(5), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6(7).
Овај меч је завршен три сата и 37 минута после поноћи и тако је постао најкаснији меч икада завршен на УС Опену. На 146. издању престижног турнира је исписана вишеструка историја.
Уједно је на стадиону "Артур Еш" одиграо свих 16 потенцијалних сетова данас, а четири од пет мечева је завршено у супертај-брејку. Одиграно је око 15 сати тениса у току овог дана.
Ben Shelton scores the biggest win of his career and a spot in the US Open semifinals! pic.twitter.com/2PCndRLcpL— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026
Шелтон је направио право мало чудо и успео да елиминише Алкараза чиме је осигурао да Американци још једном имају финалисту.
Шелтон ће играти против Френсиса Тијафоа који је раније славио против Алекса Микелсена после преокрета од 0:2.
(Нова)
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