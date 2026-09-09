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Најкасније завршени меч икада за 146 година

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09.09.2026 11:18

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Карлос Алкараз из Шпаније слави након освојеног поена у петом сету против Бена Шелтона из Сједињених Држава током четвртфиналног кола Отвореног првенства САД у тенису, рано ујутру у сриједу, 9. септембра 2026. године, у Њујорку.
Фото: Tanjug/AP/Heather Khalifa

Бен Шелтон је победио Карлоса Алкараза на стадиону "Артур Еш" у среду ујутру у историјском мечу, најкасније завршеном икада у Њујорку.

Шелтон је срушио Алкараза у четвртфиналу резултатом 6:7(5), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6(7).

Овај меч је завршен три сата и 37 минута после поноћи и тако је постао најкаснији меч икада завршен на УС Опену. На 146. издању престижног турнира је исписана вишеструка историја.

Уједно је на стадиону "Артур Еш" одиграо свих 16 потенцијалних сетова данас, а четири од пет мечева је завршено у супертај-брејку. Одиграно је око 15 сати тениса у току овог дана.

Шелтон је направио право мало чудо и успео да елиминише Алкараза чиме је осигурао да Американци још једном имају финалисту.

Шелтон ће играти против Френсиса Тијафоа који је раније славио против Алекса Микелсена после преокрета од 0:2.

(Нова)

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Тагови :

УС Опен

тенис

Алкараз Зверев

Бен Шелтон

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