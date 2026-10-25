СПС први пут у историји испод цензуса

Аутор:АТВ редакција
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Социјалистичка партија Србије (СПС) могла би први пут у својој историји остати без посланика у Народној скупштини Србије.
Према првим пројекцијама изборних резултата, листа коју предводи СПС и њен лидер Ивица Дачић није успјела да пређе изборни цензус, што је историјски неуспјех странке основане 1990. године.
СПС је чак и на парламентарним изборима 2000. године, након пораза Слободана Милошевића, освојио 37 посланичких мандата.
Једна од најтежих изборних година за социјалисте била је 2007, када су освојили свега 16 мандата.
Већ сљедеће године поправили су резултат и у коалицији освојили 20 посланичких мјеста. У наредним изборним циклусима услиједио је опоравак странке, па је коалиција окупљена око СПС-а 2012. и 2014. године освајала по 44 мандата.
На парламентарним изборима 2022. године листа коју је предводио Ивица Дачић освојила је 31 мандат, али је већ на сљедећим изборима, одржаним у децембру 2023. године, тај број пао на 18.
Уколико се прве пројекције потврде, СПС ће након више од три и по деценије непрекидног парламентарног присуства остати без представника у Народној скупштини.
То би уједно био и најтежи изборни пораз Ивице Дачића откако је 2006. године преузео руководство странке од Слободана Милошевића, који је преминуо у марту исте године.
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