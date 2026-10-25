Вучић: Јасно је да смо ми ове изборе изгубили

Аутор:АТВ редакција
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Јасно је да је Уједињена Србија изгубила, а Студентска листа побиједила, рекао је Александар Вучић на конференцији за новинаре.
"На основу узорка је јасно да смо ове изборе изгубили, побиједила је студентско/блокадерска листа. Нико други није ушао у Скупштину осим мањина", рекао је Вучић.
Он поручује да ће његова листа у Скупштини имати око 105 посланика.
Пошто су говорили да ће неко да бјежи, да ће да пакују кофере, лагали су све што су говорили. Лагали су и за звучни топ, Сарајево сафари, лагали су за све. Имаћемо преко 100 посланика и борићемо се, показаћемо им шта је опозиција. Поносан сам на све оно што смо урадили, од нас ће сад отићи неки бизнисмени и могули, али наша структура је чврста. На опозицију смо научили, већина нас је више времена провела у опозицији него на власти", рекао је Вучић.
Он поручује да су ови избори били верификација револуције коју су спровели уз подршку различитих земаља и дубоке америчке државе која је против предсједника Доналда Трампа.
"За разлику од њих који ниједном у 14 година нису успјели да честитају, ја им честитам. Нагледао сам се овога и 2000. године. Нисам вас лагао ни у кампањи, неће проћи март или април, имаћете уведене санкције Русији. Они су само извођачи радова. Честитам Наташи Кандић, њена политика је побиједила. Све најбоље им желим", рекао је Вучић.
"Могу да направе скупштину за 10-15 дана, да формирају Владу. Сигурно ће то бити експертска влада од зла оца и још горе мајке. Нисмо хтјели да говоримо неке ствари, видјећете, њима су у врху листе људи који су проводили године у лудници. Сад ће људи да виде све. Никада из Србије нећу. Побиједићу их много брже него што мисле".
Вучић је најавио и да ће грађани свједочити кроз шест мјесеци увођењу санкција Русији.
"Није ми драго, не због мене. Није ми драго због земље. Знам их као злу пару, боље него било ко. То што се веселе још мјесец дана, видјећете за шест мјесеци како нико неће да буде весео. И када се оно што сам говорио крене да се испуњава".
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