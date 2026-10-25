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Стижу резултати избора из Републике Српске

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25.10.2026 21:14

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Парламентарни избори у Србији
Фото: TANJUG/ OLIVER BUNIĆ

На ванредним парламентарним изборима у Србији, бирачи из Републике Српске дали су увјерљиву подршку листи Уједињена Србија - Александар Вучић.

Ове информације преносе српски медији. Листа Александра Вучића је на свим бирачким мјестима која су отворена у Републици Српској однијела побједу која процентуално прелази више од 50 одсто.

Према информацијама које објављује Информер, у Братунцу је листу Уједињена Србија подржало 544 бирача, а Студентску листу 81.

У Добоју је 930 бирача гласало за листу Александра Вучића, а 47 за Студентску листу.

У Лопарама је изашло 593 бирача од којих је 533 гласало за Уједињену Србију, а Студентска листа је освојила 47. СПС је добио 3 гласа, а Аутентична десница један.

Вучићева листа је побиједила и у Модричи.

На ванредним парламентарним изборима у Србији грађани су бирали 250 посланика новог сазива Скупштине Србије.

Предсједник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић изјавио је да су бирачка мјеста на парламентарним изборима затворена у 20 часова, осим појединих бирачких мјеста гдје је настављено гласање уколико је дошло до прекида гласања дужег од један сат, као и бирачких мјеста гдје су се у тренутку затварања бирачи нашли непосредно испред бирачког мјеста и њима ће бити омогућено гласање.

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Тагови :

Србија

избори

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