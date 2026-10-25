РИК се огласио након затварања бирачких мјеста

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Србији су вечерас у 20 часова затворена бирачка мјеста на ванредним парламентарним изборима. Грађани су имали прилику да се опредијеле за једну од 18 изборних листа, на којима је предложено укупно 2.418 кандидата за 250 мјеста у парламенту.
Право гласа на изборима имало је 6.451.292 уписаних бирача, а гласало се на 8.392 бирачка мјеста. Гласање је трајало од 7 до 20 часова, а након затварања бирачких мјеста почело је пребројавање гласова.
Сви бирачи који су се у тренутку затварања бирачког мјеста у 20 часова затекли на бирачком мјесту или непосредно испред њега, у реду за гласање, моћи ће да остваре своје бирачко право и гласају и након 20 часова.
РИК се огласио након затварања бирачких места
- Обавјештавам јавност да су бирачка места затворена у 20.00, осим појединих бирачких места где је настављено гласање уколико је дошло до прекида гласања дужег од једног сата, као и на оним бирачким местима гдје су се у тренутку затварања бирачи нашли непосредно испред бирачког мјеста и којима ће бити свакако омогућено гласање. Овом приликом бих желио да вас обавијестим о даљој процедури након затварања бирачких мјеста и о утврђивању резултата ових парламентарних избора. Када је ријеч о првим резултатима избора, желим посебно да истакнем да је законом прописано да резултате гласања утврђују бирачки одбори на свим бирачким местима, и то за сваку изборну листу - рекао је Димитријевић на почетку.
- На бирачком мјесту, чланови бирачког одбора предају изборне листе локалној изборној комисији и врши се скенирање ових записника и њихова статистичка обрада. Након тога се одмах објављују на web презентацији Републичке изборне комисије, почев од података са првог обрађеног бирачког мјеста па све до објављивања укупних резултата избора. Иначе, очекујемо унос првог записника негдје око 21:15, то је отприлике нека процјена. То значи да се неће чекати да буду обрађена сва бирачка мјеста, већ ће резултати бити доступни сукцесивно како подаци буду пристизали, уношени у систем и пролазили прописану статистичку обраду и логичко-рачунску контролу. И ово су званични прелиминарни резултати за које је потребно одређено вријеме, из простог разлога што је неопходно вријеме да се на бирачком мјесту преброје, утврде резултати и касније унесу у сједиште локалних изборних комисија. Подносиоци изборних листа ће, наравно, имајући у виду да на бирачким мјестима имају своје представнике који ће путем мобилне комуникације јављати резултате и прије него што се званично обраде, имати незваничне стратум резултате знатно раније - појаснио је он.
Како је истакао, унапријеђен је начин на који јавност може да прати резултате избора.
- На веб презентацији комисије грађани могу да прате резултате гласања за свако бирачко мјесто појединачно, одмах након уношења података из записника о раду бирачких одбора у базу Републичког завода за статистику. Истовремено, резултати ће се приказивати и на видео панелима овдје у централном холу Народне скупштине, односно сједишту комисије, тако да ће представници медија, као и ми сви заједно овдје, моћи непосредно да пратимо ток статистичке обраде, број и проценат обрађених бирачких мјеста, као и резултате изборних листа на основу до тог тренутка обрађених података. На овај начин Републичка изборна комисија поступа и у складу са препорукама ОДИХР-а из 2022. године, којима је указано на значај објављивања прелиминарних резултата по бирачким местима како они постају доступни, ради унапријеђења транспарентности и повјерења јавности у процесу одређивања резултата. Наш циљ је да грађани, медији, учесници избора и посматрачи имају што потпунији и непосреднији увид у резултате гласања од првог обрађеног бирачког мјеста па све до утврђивања укупних резултата избора, те вас ја позивам и овом приликом све присутне и посматраче, као и остале органе, односно чланове органа који ће приступити касније овдје у сједиште Републичке изборне комисије да заједно овдје пратимо унос званичних резултата гласања на овим парламентарним изборима.
Затворена бирачка мјеста у Србији
Већина бирачких мјеста у Србији затворена је вечерас у 20 часова, након што су грађани од 7 часова јутрос гласали на ванредним парламентарним изборима. Право гласа имало је 6.451.292 бирача, који су бирали између 18 изборних листа за 250 места у Скупштини Србије.
Бирачка мјеста на којима се још увијек налазе грађани неће бити затворена и они ће моћи да искористе своје бирачко право.
Рад бирачких мјеста мораће да буде продужен и на мјестима на којима је каснио почетак избора или је током дана дошло до дужих прекида гласања.
Затварањем бирачких мјеста у 20 часова завршена је и изборна тишина.
Према подацима Републичке изборне комисије (РИК), до 18 часова гласало је 64,89 одсто бирача.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
23
04
22
42
22
30
22
29
22
19
Тренутно на програму