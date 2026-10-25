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Огласио се МУП послије сукоба у Лазаревцу

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25.10.2026 19:45

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Огласио се МУП послије сукоба у Лазаревцу
Фото: Instagram/probudjenigustav

Министарство унутрашњих послова најоштрије осуђује напад на полицијске службенике који се десио вечерас, око 18.30 часова, у Лазаревцу, којом приликом су повријеђена два полицијска службеника.

Током овог инцидента, група лица је физички насрнула на припаднике полиције, користећи каменице, пиротехничка средства и друге опасне предмете.

Министарство унутрашњих послова најоштрије осуђује овај чин насиља према полицијским службеницима и наглашава да се исто неће толерисати.

Припадници МУП-а, у сарадњи са надлежним тужилаштвом, предузимају све законске мјере на идентификацији и привођењу свих учесника овог напада, који ће бити процесуирани у складу са законом.

Министарство унутрашњих послова апелује на све грађане да се моментално уздрже од сваког облика насиља и агресије, посебно од напада на полицијске службенике, како би изборни процес протекао мирно, безбједно и у складу са законом. Позивамо на мир, разум и поштовање закона Републике Србије, уз напомену да ће полиција одлучно реаговати на сваки покушај угрожавања безбједности грађана и уставног поретка.

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Тагови :

Србија

избори

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