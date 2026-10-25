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Ухапшени чланови бирачког одбора Студентске листе и листе Расима Љајића

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25.10.2026 19:32

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Ухапшени чланови бирачког одбора Студентске листе и листе Расима Љајића
Фото: Envato/travelarium

Представници бирачких одбора у Месној заједници Центар у Лесковцу испред мањинске листе "Расим Љаљић - Људски" (СДП - ЦДП) и листе "Студенти побеђују" ухапшени су и одређено им је полицијско задржавање до 48 сати након што је дошло до вербалног сукоба, а потом и физичког обрачуна и ломљења кутије.

Како незванично сазнаје Блиц, до инцидента је дошло данас у поподневним сатима, тачније око 15 сати када су се вербално сукобили, а онда је, како се сумња, представник бирачког одбора испред студентске листе “Студенти побеђују” ударио представника мањинске листе “Расим Љајић- људски”.

– Потом је представник бирачког одбора који је испред СПД узео гласачку кутију и поломио је, због чега је одмах прекинуто гласање и позвана полиција – каже извор.

Према сазнањима, ПУ Лесковац је извршила увиђај, након чега је привела обојицу учесника инцидента.

Њима је по налогу тужилаштва одређено задржавање до 48 сати.

Након кратког прекида у овом одбору је настављено гласање.

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Тагови :

Избори у Србији

Избори у Србији 2026

студенти

хапшење

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