Ухапшени чланови бирачког одбора Студентске листе и листе Расима Љајића

Аутор:АТВ редакција
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Представници бирачких одбора у Месној заједници Центар у Лесковцу испред мањинске листе "Расим Љаљић - Људски" (СДП - ЦДП) и листе "Студенти побеђују" ухапшени су и одређено им је полицијско задржавање до 48 сати након што је дошло до вербалног сукоба, а потом и физичког обрачуна и ломљења кутије.
Како незванично сазнаје Блиц, до инцидента је дошло данас у поподневним сатима, тачније око 15 сати када су се вербално сукобили, а онда је, како се сумња, представник бирачког одбора испред студентске листе “Студенти побеђују” ударио представника мањинске листе “Расим Љајић- људски”.
– Потом је представник бирачког одбора који је испред СПД узео гласачку кутију и поломио је, због чега је одмах прекинуто гласање и позвана полиција – каже извор.
Према сазнањима, ПУ Лесковац је извршила увиђај, након чега је привела обојицу учесника инцидента.
Њима је по налогу тужилаштва одређено задржавање до 48 сати.
Након кратког прекида у овом одбору је настављено гласање.
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