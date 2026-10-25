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Ово су најновији подаци о излазности на изборима у Србији

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25.10.2026 17:47

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Парламентарни избори у Србији.
Фото: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Према посљедњим подацима, на ванредним парламентарним изборима у Србији, на бирачка мјеста до 17 часова изашло је 60,9 одсто пријављених бирача.

ЦесСИД је саопштио да је излазност на изборима у Србији до 17 часова износила 60,9 одсто бирача, на узорку од 750 бирачких мјеста.

Како је наведено, на ванредним парламентарним изборима 2023. године до 17.00 часова гласало је 47,2 одсто бирача.

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Избори у Србији 2026

Србија

Излазност на изборима

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