Ово су најновији подаци о излазности на изборима у Србији

Аутор:АТВ редакција
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Према посљедњим подацима, на ванредним парламентарним изборима у Србији, на бирачка мјеста до 17 часова изашло је 60,9 одсто пријављених бирача.
ЦесСИД је саопштио да је излазност на изборима у Србији до 17 часова износила 60,9 одсто бирача, на узорку од 750 бирачких мјеста.
Како је наведено, на ванредним парламентарним изборима 2023. године до 17.00 часова гласало је 47,2 одсто бирача.
Procena izlaznosti do 17h, na uzorku od 750 biračkih mesta: https://t.co/NKA6KGxG2E— CeSID (@CeSIDBeograd) October 25, 2026
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