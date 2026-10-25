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Саша Илић није више тренер Партизана

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25.10.2026 17:34

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Саша Илић није више тренер Партизана

Саша Илић није више тренер Партизана, пишу српски медији.

Након што је јутрос тако нешто наговијештено, послије саопштења Саше Илића да је поднио оставку на мјесто тренера Партизана, данас је, како ствари стоје, све ријешено, пошто није дошло до промјене мишљења након разговора са спортским сектором клуба.

Фудбалери Партизана доживјели су синоћ нови пораз у Суперлиги Србије од екипе Чукаричког на свом стадиону резултатом 0:2, након чега је Саша Илић незадовољан напустио стадион.

„Моцарт спорт“ пренио је да је Илић и дефинитивно одлучио да напусти Партизан, те да није промијенио мишљење ни након преспаване ноћи. Тако је завршена његова прича на мјесту тренера црно-бијелих.

Он је оставио клуб на 10. мјесту на табели са 11 бодова, колико је прије овог кола имао и ОФК Београд на мјесту испод. Само су Мачва (10), Раднички Ниш (8) и Земун (6) до сада освојили мање бодова од црно-бијелих.

Саша Илић је већ два пута нудио оставку на мјесто тренера Партизана, а трећи пут је то и потврдио. Данас није одржан ни тренинг Партизана који је иначе био планиран, а сада није познато ко ће водити екипу против Радничког у Нишу у одложеној утакмици Суперлиге средином седмице.

Навијачи су неколико пута током ове сезоне са трибина пружали подршку Саши Илићу и тражили да остане, међутим, сада очигледно неће бити повратка назад.

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Таг :

Саша Илић

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