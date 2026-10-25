Logo

Пуцњава на Флориди: Рањено 12 људи

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
25.10.2026 15:18

Коментари:

0
Пуцњава на Флориди: Рањено 12 људи
Фото: Pixabay

Најмање 12 особа рањено је у пуцњави у Талахасију, на Флориди, у близини стадиона Brag Memorijal Univerziteta Florida A&M.

Међу повријеђенима у пуцњави, која се догодила у суботу навече (24. октобра), је шесторо малољетника, саопштили су локална полиција и Универзитет.

Према подацима које преноси Ројтерс, 11 особа задобило је прострелне ране, док је још једна повријеђена током бјежања с мјеста пуцњаве.

Полиција је саопштила да су најмање три особе тешко повријеђене, а да је девет у стабилном стању, преноси Euronews.

Прелиминарна истрага указује на то да је пуцњави претходио физички сукоб.

Према извјештају АП-а, до инцидента је дошло у прометном дијелу града након фудбалске утакмице, током викенда када је Универзитет организовао окупљање бивших студената.

Шеф полиције Талахасија Лоренс Ревел рекао је да хапшења још нису извршена.

Полиција није објавила детаље о идентитету осумњичених нити о могућем мотиву, а случај истражује Јединица за насилне злочине.

Француска, Париз протест

Свијет

Током протеста у Француској ухапшено 1.314 особа

Универзитет је потврдио да се пуцњава догодила у близини кампуса, у Улици Пери, и поручио да је сам кампус безбједан.

За сада нема извјештаја о смртним случајевима. Истрага је у току, а полиција наставља да утврђује околности које су довеле до пуцњаве.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пуцњава

Флорида

рањавање

Коментари (0)

Више из рубрике

Француска демонстрације полиција протести

Свијет

Синдикати у Француској позивају на штрајкове и демонстрације 5. новембра

2 ч

0
Ватрогасци, пожар

Свијет

Поново гори Хитлерово "Орлово гнијездо": Штета се мјери милионима

2 ч

0
Предсједник Русије Владимир Путин предсједава састанком Савјета безбједности путем видео-конференције у државној резиденцији Ново-Огарјово, недалеко од Москве, у петак, 23. октобра 2026. године.

Свијет

Путин: Немири у Европи узроковани грешкама европских лидера

2 ч

0
Путин, Си и Трамп за истим столом? Припреме за могући сусрет већ почеле

Свијет

Путин, Си и Трамп за истим столом? Припреме за могући сусрет већ почеле

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

11

Излазност на изборима у Србији до 16 часова

17

04

Ибрахиму Хандановићу одређен притвор: Службеник КПЗ-а Зеница иза решетака установе у којој ради

17

00

Цвијановић захвалила грађанима на подршци: "319.705 пута хвала"

16

53

Врхунац хаоса у Француској: Ухапшено више од 1.300 људи

16

44

Хрвати открили зашто заобилазе месо из супермаркета, ево гдје пазаре

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима