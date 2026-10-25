Пуцњава на Флориди: Рањено 12 људи

Аутор:АТВ редакција
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Најмање 12 особа рањено је у пуцњави у Талахасију, на Флориди, у близини стадиона Brag Memorijal Univerziteta Florida A&M.
Међу повријеђенима у пуцњави, која се догодила у суботу навече (24. октобра), је шесторо малољетника, саопштили су локална полиција и Универзитет.
Према подацима које преноси Ројтерс, 11 особа задобило је прострелне ране, док је још једна повријеђена током бјежања с мјеста пуцњаве.
Полиција је саопштила да су најмање три особе тешко повријеђене, а да је девет у стабилном стању, преноси Euronews.
Прелиминарна истрага указује на то да је пуцњави претходио физички сукоб.
Према извјештају АП-а, до инцидента је дошло у прометном дијелу града након фудбалске утакмице, током викенда када је Универзитет организовао окупљање бивших студената.
Шеф полиције Талахасија Лоренс Ревел рекао је да хапшења још нису извршена.
Полиција није објавила детаље о идентитету осумњичених нити о могућем мотиву, а случај истражује Јединица за насилне злочине.
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Универзитет је потврдио да се пуцњава догодила у близини кампуса, у Улици Пери, и поручио да је сам кампус безбједан.
За сада нема извјештаја о смртним случајевима. Истрага је у току, а полиција наставља да утврђује околности које су довеле до пуцњаве.
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