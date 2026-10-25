Током протеста у Француској ухапшено 1.314 особа

Аутор:АТВ редакција
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Француска полиција саопштила је да је током протеста широм земље ухапшено 1.314 лица, што је мање од 2.628 колико је било претходног викенда, саопштило је Министарство унутрашњих послова.
У данашњем саопштењу наводи се да су повријеђена 53 полицајца, у поређењу са 1.144 прије седам дана.
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"Бројке су у овој фази још увијек привремене и биће консолидоване у наредним часовима. Отворено је неколико истрага", наводи се у саопштењу.
Хапшења су се догодила када је дошло до насиља на маргинама масовних демонстрација у већим градовима, које су организоване у знак протеста због високих трошкова живота.
Министарство је процијенило да се 410.000 људи придружило националном протесту, укључујући 110.000 у Паризу.
Службе за ванредне ситуације реаговале су на 75 пожара, што је знатно мање од 2.025 забиљежених прошлог викенда.
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Неколико фирми је такође оштећено, а 24 су опљачкане, у поређењу са 1.522 објекта погођена 17. октобра.
(Срна)
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