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Током протеста у Француској ухапшено 1.314 особа

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25.10.2026 14:30

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Полицајци обезбјеђују стадион „Стад де Франс“ уочи финалне утакмице фудбалске Лиге шампиона између Ливерпула и Реал Мадрида, у Сен Денију, у близини Париза, Француска, 28. маја 2022. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Christophe Ena, File

Француска полиција саопштила је да је током протеста широм земље ухапшено 1.314 лица, што је мање од 2.628 колико је било претходног викенда, саопштило је Министарство унутрашњих послова.

У данашњем саопштењу наводи се да су повријеђена 53 полицајца, у поређењу са 1.144 прије седам дана.

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"Бројке су у овој фази још увијек привремене и биће консолидоване у наредним часовима. Отворено је неколико истрага", наводи се у саопштењу.

Хапшења су се догодила када је дошло до насиља на маргинама масовних демонстрација у већим градовима, које су организоване у знак протеста због високих трошкова живота.

Министарство је процијенило да се 410.000 људи придружило националном протесту, укључујући 110.000 у Паризу.

Службе за ванредне ситуације реаговале су на 75 пожара, што је знатно мање од 2.025 забиљежених прошлог викенда.

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Неколико фирми је такође оштећено, а 24 су опљачкане, у поређењу са 1.522 објекта погођена 17. октобра.

(Срна)

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Тагови :

Француска

протести у Француској

Протести

хапшење

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