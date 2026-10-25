Грчка забранила друштвене мреже млађима од 15 година

Аутор:АТВ редакција
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Грчка је још једна од земаља која забрањује друштвене мреже дјеци млађој од 15 година.
Грчки парламент усвојио је закон којим се дјеци млађој од 15 година забрањује коришћење платформи друштвених мрежа, а забрана ће ступити на снагу 1. јануара наредне године, преносе данас грчки медији.
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Грчки премијер Киријакос Мицотакис рекао је да платформе имају два и по мјесеца да осмисле начин за провјеру старости корисника и заштиту њихове приватности.
Успостављање минималне старосне границе од 15 година за приступ друштвеним мрежама предвиђено је приједлогом закона који је усвојен на пленарној сједници Парламента, а релевантне одредбе требало би да ступе на снагу 1. јануара 2027. године, преноси ЕРТ.
Уредба се тиче приступа малољетника млађих од 15 година услугама друштвених мрежа и дио је мјера за заштиту дјеце од опасности дигиталног окружења.
Кључно питање је како осигурати да корисници испуњавају прописану старосну границу, а да се притом не прикупља више личних података него што је потребно. Приједлог закона не налаже коришћење одређене апликације, већ предвиђа коришћење одговарајућих, поузданих и сразмјерних рјешења за верификацију старости.
Грчка је једна од седам земаља Европске уније које заједно са Европском комисијом траже рјешење за провјеру старости корисника.
Закон је усвојен због све веће забринутости за утицај друштвених мрежа на здравље и безбједност малољетника.
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Грчка је навела да пружа подршку родитељима у сузбијању "бесконачног скроловања", које дјецу лишава сна, концентрације и времена проведеног са пријатељима.
Аустралија је прошле године постала прва земља која је усвојила закон којим се ограничава коришћење друштвених мрежа међу малољетницима.
Сличан закон усвојен у Француској поништио је тамошњи Уставни савјет у августу ове године.
(Танјуг)
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