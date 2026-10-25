Путин: Немири у Европи узроковани грешкама европских лидера

Аутор:АТВ редакција
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Руски предсједник Владимир Путин оцијенио је да су немири у Европи узроковани грешкама у одлукама европских политичара.
Он је у интервјуу са руским новинаром Павелом Зарубином навео да се све то догађа зашто што европски политичари неће да се позабаве основним узроком, односно својим сопственим грешкама у различитим областима, укључујући економију и финансије.
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Путин је оцијенио да се Европа тренутно суочава са миграционом кризом.
"Дјеца људи који су дошли у европске земље са Блиског истока виде и осјећају неправду упућену њиховим сународницима и истовјернима", нагласио је Путин.
Путин је додао да би се, како би се ријешили проблеми миграције, европске земље требало фокусирати на образовање оних који су се преселили у Европу и интеграцију европских обичаја и традиција у своје заједнице.
"Међутим, Европљани не могу да воде такву политику јер уништавају сопствене обичаје и традиције. Многи су стигли и живе тамо деценијама, а да не говоре језик земље домаћина", упозорио је Путин.
Он је додао да Европи недостају ресурси да асимилује све мигранте, што доводи до кризе.
"Ми имамо представнике свих култура и различитих вјера – хришћане, муслимане, Јевреје и будисте – и они немају другу домовину. Русија се историјски развијала као мултиетничка и мултиконфесионална држава, док то у Европи није случај. Они имају другу домовину. То је огромна разлика",рекао је Путин.
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Протести су почели у Француској средином септембра, када су средњошколци у париским предграђима изашли на улице захтијевајући побољшања у својим школама. Касније су им се придружили људи незадовољни растом цијена.
Протести су одржани и у неколико италијанских градова 17. и 18. октобра.
У Албанији су демонстранти захтијевали, између осталог, оставку премијера Едија Раме.
Масовни протести су поново одржани јуче у Француској, Италији и Албанији, као и у Белгији и Шпанији.
(Срна)
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