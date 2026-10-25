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Синдикати у Француској позивају на штрајкове и демонстрације 5. новембра

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25.10.2026 14:50

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Француска демонстрације полиција протести
Фото: Anadolu/Hesham Elsherif

Синдикати у Француској позвали су данас да четвртак, 5. новембар буде дан штрајкова и демонстрација, како би извршили додатни притисак на владу да одговори на њихове захтјеве за који се односе на плате, јавне услуге, запошљавање и индустрију.

"Бијес је огроман. Ситуација у земљи је крхка. Морамо одмах реаговати на социјалне и еколошке ванредне ситуације", написала је коалиција синдиката у заједничком саопштењу, позивајући "све запослене у јавном и приватном сектору, младе људе и пензионере да штрајкују и демонстрирају сљедећег четвртка, 5. новембра", преноси француска телевизија БФМ.

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Синдикати захтјевају, између осталог, отварање преговора о повећању плата и постизању једнаких плата за жене и мушкарце, повећање пензија, повећање минималне зараде и свих социјалних давања и мјере пореске праведности за опорезивање богатства.

Када је ријеч о просвјети, неколико синдиката се већ придружило позиву на мобилизацију 5. новембра.

У основним школама, наставници морају да "изјаве" своју намјеру за штрајк 48 сати прије почетка мобилизације.

Такав захтјев, међутим, не постоји у средњим школама.

Што се тиче синдиката запослених у саобраћају, жељезничари позивају раднике "да ступе у штрајк и учествују у демонстрацијама због својих социјалних, животних и радних услова".

"Као и многи запослени у земљи, жељезнички радници пате од буџетске штедње. То резултира социјалним падом и стагнирајућом платом" саопштила су четири главна синдиката жељезничке компаније СНЦФ.

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Као и наставници у основним школама, жељезнички радници морају да пријаве своју намјеру за штрајк најмање 48 сати унапријед.

Рад здравствених установа би такође могао бити поремећен 5. новембра.

Међутим, оне су дужне да одржавају минималне услуге како би се осигурао континуитет његе.

Федерација за здравство и социјалну акцију ЦГТ позива на штрајк, захтјевајући повећање индекса плата "сразмјерно потребама".

Федерација за здравство и социјалне услуге ЦФТЦ такође позива болнице, јавне и приватне здравствене, социјалне и медицинско-социјалне установе да се придруже међусиндикалној мобилизацији, захтјевајући "пристојне плате, боље услове рада и ресурсе сразмјерне њиховим мисијама".

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Веће плате траже и синдикати запослених у државној служби, поштанским и телекомуникационим дјелатностима.

(Срна)

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Француска

протести у Француској

Протести

Штрајк

демонстрације

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