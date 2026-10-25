Њујоршка надбискупија исплатиће 800 милиона долара жртвама сексуалног злостављања

Аутор:АТВ редакција
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Њујоршка надбискупија ће исплатити 800 милиона долара жртвама сексуалног злостављања што је једна од највећих нагодби за злостављање чији су виновници свештенство у САД.
Око 1.300 жртава пристало је на исплату од 800 милиона долара од Католичке цркве, а свака од жртава ће добити најмање 250.000 долара, јавља АП.
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"Једногласан споразум жртава који су поднијели тужбе против Надбискупије Њујорка означава снажан тренутак у потрази за правдом", рекао је адвокат Џеф Андерсон, који заступа жртве.
Он је додао да су својом храброшћу, жртвом и одлучношћу, жртве помогле да се дође до рјешења и значајног корака ка одговорности.
Споразум је предложила њујоршка надбискупија у мају, а званично потписивање је заказано за почетак новембра.
Како је објавио "Њујорк тајмс", око 1.300 преживјелих је укључено у споразум. Очекује се да ће сваки од њих добити најмање 250.000 долара. Могуће су и веће исплате у зависности од обима злостављања.
"Близу смо тога да донесемо извјесну мјеру исцјељења и помирења свим жртвама", написао је њујоршки надбискуп Роналд Хикс у имејлу свештенству којим је потврђен споразум.
Он је додао да ће овај споразум, такође, омогућити надбискупији да поново усмјери пуну пажњу на своју мисију проповиједања Јеванђеља, исцјељења болесних, бриге о сиромашнима и потребитима и образовања дјеце.
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Хикса је именовао папа Лав у децембру 2025. године, замјењујући конзервативног кардинала Тимотија Долана. Прије него што је напустио функцију, Долан је иницирао процес стварања фонда од 300 милиона долара за надокнаду штете жртвама сексуалног злостављања.
Споразум објављен јуче представља једну од највећих исплата због сексуалног злостављања чији су виновници свештеници у САД - друга по величини послије нагодбе од 880 милиона долара коју је постигла надбискупија Лос Анђелеса 2024. године.
(Срна)
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