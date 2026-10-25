РИК објавио пресјек излазности: До 12 часова гласало 34,55 одсто бирача

Аутор:АТВ редакција
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Републичка изборна комисија (РИК) објавила је податке о излазности на изборима до 12 часова.
Највећи одзив у западној Србији забиљежен је у Бајиној Башти, гдје је до поднева гласало 48,54 одсто уписаних бирача. У Косјерићу је на биралишта изашло 46 одсто грађана.
У Пожеги је забиљежена излазност од 40,22 одсто, у Лучанима 37,8 одсто, а у Новој Вароши 37,5 одсто.
У Горњем Милановцу гласало је 35,9 одсто уписаних бирача, док је у Љигу излазност износила 35,4 одсто
Нешто мањи одзив забиљежен је у Ивањици, гдје је гласало 31 одсто бирача. У Пријепољу је на биралишта изашло 27,7 одсто, а у Прибоју 25,9 одсто уписаних гласача.
Подаци се односе на излазност до 12 часова, а наредни пресјеци РИК-а показаће како се одзив бирача мијења током изборног дана.
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