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Претукао бившу супругу и њеног оца, мајку бацио на под

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25.10.2026 11:07

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Припадници београдске полиције ухапсили су Н. С. (42) због сумње да је извршио кривично дјело насиље у породици, након што је у суботу у београдском насељу Раковица брутално напао бившу супругу и њене родитеље.

Према сазнањима, осумњичени је дошао у стан код бивше супруге Н. С. (38), гдје је након краће вербалне расправе дошло до физичког обрачуна. Н. С. је најприје насрнуо на њу и задао јој више удараца рукама у предјелу главе.

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У сукоб се одмах умијешао отац несрећне жене, Б. О., у покушају да одбрани ћерку од разјареног бившег зета. Међутим, насилник је тада физички насрнуо и на њега, ухвативши га рукама за врат у намјери да га удави.

Ту се драма није завршила - када је мајка претучене жене, Д. О., покушала да спријечи даље насиље, Н. С. ју је снажно одгурнуо. Жена је том приликом пала на под и задобила повреде.

Повријеђеној жени љекарска помоћ је указана у Ургентном центру, гдје су јој констатоване лаке тјелесне повреде.

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Полиција је осумњиченом Н. С. одредила задржавање до 48 часова, у ком року ће, уз кривичну пријаву за насиље у породици, бити приведен на саслушање у Друго основно јавно тужилаштво у Београду, које води истрагу о овом случају.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

насиље у породици

Београд

физички напад

Полиција

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