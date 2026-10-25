Младић (21) се срушио испред ноћног клуба и преминуо

Аутор:АТВ редакција
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Велика трагедија догодила се рано јутрос у хрватском граду Сињу, гдје је 21-годишњи младић изненада преминуо након што се срушио испред угоститељског објекта.
Како је саопштила сплитско-далматинска полиција, око четири сата ујутру примљена је дојава да се млађи мушкарац изненада срушио на тло у Врличкој улици.
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На мјесто догађаја убрзо су стигли припадници Хитне медицинске помоћи, али упркос покушајима реанимације, младићу није било спаса.
Како преноси Вечерњи лист, младић се налазио недалеко од улаза у ноћни клуб када је почео неконтролисано да се тресе, након чега је пао на земљу.
Полиција је обавила увиђај, а на тијелу преминулог нису пронађени трагови који би указивали на извршење кривичног дјела.
О случају је обавијештено надлежно Жупанијско државно тужилаштво, док је по налогу мртвозорника одређена обдукција како би се утврдио тачан узрок смрти.
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За сада није познато шта је довело до изненадне смрти младића.
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