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Младић (21) се срушио испред ноћног клуба и преминуо

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25.10.2026 09:56

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Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Велика трагедија догодила се рано јутрос у хрватском граду Сињу, гдје је 21-годишњи младић изненада преминуо након што се срушио испред угоститељског објекта.

Како је саопштила сплитско-далматинска полиција, око четири сата ујутру примљена је дојава да се млађи мушкарац изненада срушио на тло у Врличкој улици.

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На мјесто догађаја убрзо су стигли припадници Хитне медицинске помоћи, али упркос покушајима реанимације, младићу није било спаса.

Како преноси Вечерњи лист, младић се налазио недалеко од улаза у ноћни клуб када је почео неконтролисано да се тресе, након чега је пао на земљу.

Полиција је обавила увиђај, а на тијелу преминулог нису пронађени трагови који би указивали на извршење кривичног дјела.

О случају је обавијештено надлежно Жупанијско државно тужилаштво, док је по налогу мртвозорника одређена обдукција како би се утврдио тачан узрок смрти.

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За сада није познато шта је довело до изненадне смрти младића.

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Тагови :

Хрватска

Сињ

преминуо младић

обдукција

Хитна помоћ

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