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Полиција у Болоњи воденим топовима и сузавцем растјерала демонстранте

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25.10.2026 09:06

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Полиција се суочава са демонстрантима у суботу, 24. октобра 2026. године, у Болоњи, у Италији.
Фото: Tanjug/AP/Guido Calamosca LaPresse

Полиција у италијанском граду Болоњи употријебила је сузавац и водене топове да би растјерала демонстранте, објавили су медији.

Како јавља телевизијска станица "Раињуз24" полиција је била приморана да употријеби средства за растјеривање масе након што су демонстранти бацали камење и петарде на снаге реда.

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Ситуација је брзо ескалирала, иако је марш у почетку био миран.

Лист "Ла република" објавио је да је један од демонстраната повријеђен и одвезен колима хитне помоћи. Ситуација је и даље напета.

(Срна)

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Тагови :

Италија

Протести

Полиција

Болоња

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