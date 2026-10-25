Полиција у Болоњи воденим топовима и сузавцем растјерала демонстранте

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у италијанском граду Болоњи употријебила је сузавац и водене топове да би растјерала демонстранте, објавили су медији.
Како јавља телевизијска станица "Раињуз24" полиција је била приморана да употријеби средства за растјеривање масе након што су демонстранти бацали камење и петарде на снаге реда.
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Ситуација је брзо ескалирала, иако је марш у почетку био миран.
Лист "Ла република" објавио је да је један од демонстраната повријеђен и одвезен колима хитне помоћи. Ситуација је и даље напета.
(Срна)
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