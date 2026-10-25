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Водич за гласање у Србији: Шта ако сте промијенили презиме или немате позив?

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25.10.2026 09:35

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Парламентарни избори у Србији
Фото: TANJUG/ OLIVER BUNIĆ

У Србији се данас, 25. октобра, одржавају парламентарни избори, а бирачи би требало да знају која документа су им потребна, како се правилно гласа и шта је забрањено на бирачким мјестима.

Правила гласања односе се на све бираче, а посебно је важно знати шта учинити ако сте промијенили презиме, нисте добили позив за гласање или због здравствених разлога не можете да дођете на бирачко мјесто.

Водич је заснован на упутствима Републичке изборне комисије (РИК) и организације ЦРТА.

Ко има право гласа?

Право гласа има сваки пунољетни грађанин Србије који је уписан у бирачки списак.

Да ли сте уписани у бирачки списак и на којем бирачком мјесту гласате, можете провјерити на порталу Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Која документа су потребна за гласање?

На бирачком мјесту идентитет можете доказати важећом личном картом или пасошем.

Ако сте покренули поступак за издавање нове личне карте, довољна је потврда Министарства унутрашњих послова.

Као документ за идентификацију може послужити и војна легитимација с фотографијом и јединственим матичним бројем грађана (ЈМБГ).

Бирачи у заводима за извршење кривичних санкција идентитет доказују исправом коју издаје завод.

На бирачком мјесту прво се УВ лампом провјерава да ли је бирач већ гласао, затим се утврђује његов идентитет и провјерава да ли је уписан у бирачки списак.

Након тога бирач се потписује у извод из бирачког списка.

Шта ако сте промијенили презиме или нисте добили позив?

Ако сте промијенили презиме, и даље можете да гласате уколико су ваше име и ЈМБГ остали исти.

Позив за гласање није обавезан документ. Чак и ако га нисте добили, имате право да гласате уколико сте уписани у бирачки списак и можете да докажете свој идентитет.

Бирачки одбор не смије да условљава гласање показивањем позива.

Како гласају особе које не могу да дођу на бирачко мјесто?

Бирачи који због тешке болести, старости или инвалидитета не могу да дођу на бирачко мјесто имају могућност гласања ван бирачког мјеста.

Потребно је да о томе обавијесте локалну изборну комисију или бирачки одбор најкасније до 11 часова на дан гласања.

Како се правилно попуњава гласачки листић?

Гласачки листићи за данашње изборе штампани су на папиру љубичасте боје.

Бирач може да заокружи редни број испред назива изборне листе за коју жели да гласа.

Листић може бити важећи и ако бирач прво заокружи један број, затим га прецрта и заокружи други.

Такође, могуће је прецртати све листе и подвући или заокружити број испред једне изборне листе.

Најважније је да се приликом бројања гласова може недвосмислено утврдити за коју је листу бирач гласао.

Ако је означено више изборних листа, а није јасно за коју је бирач гласао, листић је неважећи.

Да ли је гласање тајно?

Гласање је тајно и нико нема право да од бирача захтијева да открије за кога је гласао.

Бирач није дужан да одговори на такво питање, без обзира на то да ли га поставља члан бирачког одбора, посматрач или други бирач.

Такође, нико не смије да утиче на његов избор нити да стоји иза њега док попуњава гласачки листић.

Шта ако сте у реду када се бирачка мјеста затворе?

Бирачка мјеста отворена су до 20 часова.

Сви бирачи који се у тренутку затварања затекну на бирачком мјесту или у реду испред њега морају добити могућност да гласају.

Шта је забрањено на бирачком мјесту?

На бирачком мјесту и у кругу од 50 метара забрањено је истицање симбола политичких странака и другог пропагандног материјала.

То се односи и на мајице, значке и качкете с политичким обиљежјима.

Мобилни телефон може се понијети на бирачко мјесто, али није дозвољено његово кориштење за неовлашћено фотографисање или снимање.

Забрањено је и неовлашћено давање информација о томе ко је изашао на гласање, као и преписивање података из бирачког списка ради прављења посебних евиденција о бирачима.

На бирачком мјесту не смију да се задржавају особе које немају права и дужности у вези са спровођењем избора.

Представници медија могу бити присутни ради извјештавања о току гласања.

Нико нема право да бирачима сугерише за кога да гласају.

Коме пријавити неправилности?

Уколико примијетите неправилности током гласања, можете се обратити предсједнику бирачког одбора.

Неправилности се могу пријавити и организацијама које прате изборни процес, као што је ЦРТА, преносе Независне.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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