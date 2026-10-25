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Сачекао мушкарца док је излазио из аута, па га претукао и избо због сата

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25.10.2026 08:11

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Мушкарац држи нож
Фото: Pexels/Saif71.com

Тридесетогодишњем Н. Т. из Старе Пазове, осумњиченом да је у Новом Саду покушао да отме скупоцјени ручни сат и ножем повриједио мушкарца, продужен је притвор до 17. новембра.

Рјешење о продужењу притвора донио је судија за претходни поступак Вишег суда у Новом Саду, а одлука је потврђена у новосадском Вишем јавном тужилаштву.

Као разлози за продужење притвора наведене су посебне околности које указују на опасност да би осумњичени боравком на слободи могао да утиче на свједоке и омета поступак, као и бојазан да би у кратком периоду могао да понови кривично дјело.

Истрага напада је у току пред Вишим јавним тужилаштвом. Према доступним информацијама, оштећени педесетчетворогодишњи М. В. још није званично испитан, а очекује се да у наредном периоду пред тужиоцем изнесе своја сазнања о нападу.

Напад се догодио у септембру

Подсјетимо, инцидент се догодио 17. септембра, када је осумњичени, према наводима истраге, уз пријетњу ножем покушао да од М. В. отме ручни сат. Том приликом му је нанио убодну рану.

Према незваничним информацијама, Н. Т. је сачекао мушкарца док је излазио из аутомобила, а затим га ударио шаком у главу, усљед чега је пао на земљу. Нападач је, како се сумња, наставио да га удара рукама и ногама по тијелу, покушавајући да му скине скупоцјени сат.

Када није успио да му отме сат, извадио је нож, убо мушкарца у стомак и побјегао у правцу Улице Васе Стајића.

Очевици наводе да су најприје чули буку и галаму, а потом затекли повријеђеног мушкарца како лежи на земљи у локви крви.

Полиција је убрзо идентификовала и лоцирала осумњиченог, а пронађен је и нож за који се сумња да је коришћен у нападу, преноси Дневник.хр.

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Тагови :

Избоден мушкарац

физички напад

Црна хроника

Нови Сад

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