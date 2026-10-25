У Бугарској данас бирају предсједника

Аутор:АТВ редакција
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У Бугарској су јутрос отворена биралишта у првом кругу предсједничкиох избора.
Гласање је почело у 7.00 часова по локалном времену, а биралишта се затварају вечерас у 20.00 часова.
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На листи кандидата налази се 27 парова потенцијалних предсједника и потпредсједника, а очекује се да ће актуелни предсједник Илијана Јотова и бивши вршилац дужности премијера Андреј Ђуров проћи у други круг.
Уколико буде потребно, други круг гласања биће одржан 1. новембра.
Иако је функција предсједника Бугарске углавном церемонијална, избори су добили на значају након низа напада дроновима на трговачке бродове у близини бугарске обале Црног мора, у којима је, према процјенама, страдало око 20 помораца из различитих земаља.
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Напади су изазвали међународну осуду и забринутост због ширења сукоба у Украјини, а бугарска влада затражила је помоћ савезника ради јачања поморске безбједности.
(Срна)
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