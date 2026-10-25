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Нереди на протестима у Шпанији: Ухапшено више од 100 особа

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25.10.2026 08:15

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Полицијско ауто Шпаније и два полицијска службеника који стоје поред паркираног аута.
Фото: Pexels/Daniel Cruz

У Барселони су одржани насилни протести, а учесници су ломили излоге и клупе на улицама, саопштила је каталонска полиција и додала да је ухапшено више од 100 особа.

Протести против власти су организовани преко друштвених мрежа, а демонстранти, њих око 500 окупило се на Тргу Каталуња, а носили су тамну одећу и капуљаче, преноси шпански портал АРА.

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Министар унутрашњих послова Каталоније Нурија Парлон изјавила је да протести нису дуго трајали, да су завршени синоћ око 23.00 часа и да је ухапшено више од 100 особа од којих су најмање 30 малољетници.

Према њеним ријечима инциденте су изазвале неорганизоване групе које нису браниле никакво право, као и да су младићи опљачкали 14 продавница у центру града.

Агенција Ројтерс наводи да је током протеста "Против система" подметнуто и око 30 пожара, као и да је у објавама на друштвеним мрежама, у којима се позивало на протест, коришћен слоган "Институт Индигнатс", што је превод покрета "Огорчени средњошколац", који је коришћен за окупљање студената у Француској посљедњих дана.

Видео снимци на друштвеним мрежама приказују људе заробљене у продавницама, укључујући робну кућу "Ел корте инглез", након што су спуштене ролетне како би се спријечила пљачка.

Друге објаве приказују демонстранте с капуљачама, обучене у црно, како ударају излоге и бјеже с робом, у неким случајевима охрабрени гледаоцима на интернету.

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(Срна)

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