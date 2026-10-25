Пуцњава на Флориди: Међу повријеђенима шесторо малољетника

Аутор:АТВ редакција
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Најмање 12 особа, међу којима је шесторо малољетника, повријеђено је у пуцњави која се догодила током ноћи у Талахасију, на Флориди, у близини стадиона Универзитета Флорида А&М, саопштили су локална полиција и универзитет.
"Најмање три жртве пуцњаве задобиле су тешке повреде, док је девет особа у стабилном стању", саопштила је полицијска управа Талахасија.
Пуцњава се догодила у близини стадиона Универзитета Флорида А&М, након фудбалске утакмице одигране на домаћем терену тог универзитета.
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Послије пуцњаве, управа универзитета позвала је све који су се налазили у близини да се склоне на безбједно или напусте то подручје.
Полиција наставља истрагу, а за сада није саопштено да је било осумњичених ухапшено.
(РТС)
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