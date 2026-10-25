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У Бијељини на вријеме отворена бирачка мјеста за изборе у Србији: Гласа 2.300 бирача

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25.10.2026 07:29

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У Бијељини на вријеме отворена бирачка мјеста за изборе у Србији: Гласа 2.300 бирача
Фото: Танјуг/АП

За парламентарне изборе у Србији у Бијељини су јутрос отворена два бирачка мјеста у Основној школи "Вук Караџић".

Према ријечима предсједника бирачког мјеста Горана Марковића све је спремно и гласање је почело.

На бирачком списку за гласање у Бијељини регистровано је 2.300 бирача.

Биралишта су отворена до 20. часова.

Грађани Србије моћи ће да гласају на укупно 28 локација у БиХ.

У Србији се данас одржавају ванредни парламентарни избори, на којима ће око 6,5 милиона уписаних бирача гласати за нови сазив Скупштине.

За укупно 250 посланичких мандата бориће се кандидати са 18 изборних листа.

(Срна)

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Тагови :

Бијељина

бирачка мјеста

Избори у Србији 2026

Избори у Србији

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