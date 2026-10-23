Заједничким радом ХЕ „Вишеград“ и ХЕ „Бајина Башта“ до стабилности система

Аутор:АТВ редакција
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Оптимално функционисање ХЕ на Дрини у сушним условима директно зависи од начина рада низводне ХЕ „Бајина Башта“, истиче Дарко Фргања, руководилац Службе за обезбјеђење и унапређење квалитета животне средине.
За стабилност оба система (ЕРС и ЕПС) неопходно је да ХЕ „Бајина Башта“ ради са што вишим нивоом горње воде и минималним колебањима акумулације од једног до два метра.
Оваквом координацијом не само да се обезбеђује нормалан рад обе електране, већ се директно штити ток Дрине кроз Вишеград и чува чувена вишеградска ћуприја.
Поред тога, дефинисано је да се ХЕ „Бајина Башта“ по правилу не ангажује када ниво падне испод коте од 287 метара надморске висине, осим током великих вода или унапред усаглашеног плана.
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