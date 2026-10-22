Директор Дома здравља Требиње и начелница градског одјељења приступиле СНСД-у

Аутор:АТВ редакција
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Директор Дома здравља Требиње др Недељка Чомор и начелница Одјељења за просторно планирање Града Требиња Америса Завитан Јефтовић приступиле су данас Савезу независних социјалдемократа (СНСД) Милорад Додик.
Директор Дома здравља Требиње др Недељка Чомор и начелница Одјељења за просторно планирање Града Требиња Америса Завитан Јефтовић приступиле су данас Савезу независних социјалдемократа (СНСД) Милорад Додик.
Чомор и Завитан Јефтовић истакле су да су се за приступање овој политичкој странци одлучиле јер желе да буду дио тима који ради на развоју Требиња и унапређењу квалитета живота грађана, као и на даљем јачању Републике Српске.
Завитан Јефтовић навела је да њена одлука произлази из увјерења да се кроз заједнички рад, одговорност и јасну визију може допринијети даљем развоју града.
"Желим да будем дио тима који има јасну визију развоја Требиња, који предано ради и настоји да наш град учини још модернијим, уређенијим и просперитетнијим. Сматрам да се конкретним радом, посвећеношћу и заједничким дјеловањем могу остварити резултати који су важни за све наше грађане", истакла је Завитан Јефтовић.
Добродошлицу новим чланицама, у име Градског одбора СНСД-а Требиње, пожелио је Милутин Мастиловић, који је нагласио да су знање, стручност и посвећеност важни за сваки тим који жели да остварује добре резултате.
"Драго нам је што су нам се придружиле особе које су својим професионалним ангажманом и одговорним односом према послу показале да желе да допринесу развоју нашег града. Вјерујемо да ће својим знањем, искуством и енергијом додатно оснажити наш тим и допринијети реализацији циљева усмјерених на добробит свих грађана Требиња и Републике Српске", рекао је Мастиловић.
Република Српска
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Приступање Чомор и Завитан Јефтовић СНСД-у представља наставак окупљања кадрова који својим професионалним искуством и ангажманом могу допринијети раду странке и остваривању развојних циљева у Требињу.
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