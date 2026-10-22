Аутор:АТВ редакција
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Тринаестогодишњи ученик осумњичен је за напад ножем на наставницу и ученике у румунској Бистрици.
Истражитељи су открили његов онлајн дневник од око 50 страница у којем је, према наводима медија, описивао планове за напад.
У нападу ножем у Основној школи „Штефан чел Маре“ у румунском граду Бистрици повријеђени су наставница математике (28) и ученици, међу којима је и дванаестогодишњи дјечак. С
Случај је изазвао узнемиреност јавности након што су истражитељи открили онлајн дневник осумњиченог тринаестогодишњака, у којем је, према наводима румунских медија, на око 50 страница описивао своје намјере и планове.
Наставница је задобила повреде чела, предјела испод ока и грудног коша, због чега је оперисана и задржана у болници. Према посљедњим информацијама, њено стање је стабилно и опоравља се уз љекарски надзор.
Дванаестогодишњи дјечак повријеђен је у предјелу главе, уха, рамена и грудног коша. Након прегледа и указане помоћи пуштен је из болнице на кућно лијечење, пише „Обсерваторњуз.ро“.
За напад је осумњичен тринаестогодишњи ученик, који је, према изјави главног тужиоца Тужилаштва при Суду у Бистрици-Насауду, Адријана Бричијуа, највјероватније унапријед испланирао напад из расних побуда. Тужилац је навео и да дјечак након инцидента није показивао знаке кајања.
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Према његовим ријечима, дјечак је од куће понио нож на преклапање, фантомку, кацигу војног типа и рукавице. Опрему је ставио у школском тоалету, након чега се упутио према учионици у којој се налазио ученик којег је намјеравао да нападне.
Тужилац је навео да је осумњичени вјероватно био мотивисан тиме што је другог ученика сматрао Индијцем, највјероватније због тамније боје коже. Њих двојица раније нису имала сукобе.
Када је стигао до учионице у којој је наставу похађао годину дана млађи ученик, нападач је покуцао на врата. Када је наставница математике изашла у ходник, више пута ју је ножем повриједио у предјелу главе и грудног коша.
Један ученик покушао је да помогне наставници, након чега је нападач ушао у учионицу и почео да тражи дјечака којег је намјеравао да повриједи.
Други ученик стао је у одбрану дјечака који је био мета напада, али је и сам повријеђен ножем у предјелу главе. Ученик којег је нападач тражио такође је задобио повреду, и то у предјелу леђа, навео је тужилац.
У помоћ повријеђенима притекли су школски чувар и наставник физичког васпитања. Успјели су да савладају осумњиченог и одузму му нож.
Тринаестогодишњак је своје намјере детаљно описивао у онлајн дневнику од око 50 страница. Према писању румунских медија, у њему је саставио списак ученика које је желио да нападне и навео разлоге за своје поступке.
У дневнику је, како се наводи у медијским извјештајима, описивао и план да одузме оружје полицајцу. Поставља се и питање да ли су надлежни на вријеме препознали знаке упозорења.
„Прво ћу запалити врата канцеларије, а затим ћу се попети на други спрат и напасти их. На вијестима су говорили да ће око школа бити више полицајаца. Па, можда убијем једног и узмем му оружје“, написао је, према наводима румунских медија.
Према истим извјештајима, ученик седмог разреда није случајно одабрао датум напада, већ га је планирао непосредно након рођендана школског друга којег је желио да повриједи.
Главна мета нападача наводно је био школски друг ромске националности, док је још четворицу дјечака оптуживао да су га малтретирали. Након напада, родитељи шесторо ученика и повријеђена наставница затражили су мјере заштите.
У дневнику је тинејџер, према наводима из извјештаја, на десетинама страница писао о разлозима који су га навели на напад, изворима инспирације, вршњачком насиљу и мржњи којој је, како је тврдио, био изложен на интернету. Истовремено је износио и амбициозне планове, попут писања више књига и оснивања политичке странке.
„Прве мисли о нападу имао сам када је вршњачко насиље постало физичко и када сам имао модрице по цијелом тијелу. Писао сам манифесте, а ово је трећи, и све сам планирао још од фебруара ове године“, наводи се у његовом дневнику.
Тринаестогодишњак до сада није саслушан, као ни његова мајка, која борави с њим док је хоспитализован у клиници за дјечју психијатрију у Клуж-Напокију.
У међувремену је претресена породична кућа, која се налази у руралном подручју удаљеном око 13 километара од Бистрице.
На питање да ли је ријеч о радикализацији малољетника, главни тужилац рекао је да то не може да потврди. Ипак, поновио је да дјечак након напада није показивао кајање.
„Није остављао утисак особе која се каје. Није показивао да жали због онога што је урадио и није дјеловао као да га је догађај потресао. Не знам у којој мјери је био свјестан својих поступака“, изјавио је Бричију.
Он је навео и да су тужиоци Дирекције за истраживање организованог криминала и тероризма (ДИИЦОТ) разматрали да ли је случај у њиховој надлежности. Закључено је да је за истрагу надлежно Тужилаштво при Суду у Бистрици-Насауду, које води поступак због сумње на покушај убиства.
Према ријечима главног тужиоца, осумњичени због узраста од 13 година не може кривично да одговара за дјело за које се терети. О евентуалним даљим мјерама одлучиваће Генерална дирекција за социјалну помоћ и заштиту дјеце, преноси „Телеграф.рс“.
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