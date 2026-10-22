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Драматичне сцене: Новинар спасио возача секунду прије него што је аутомобил потпуно потонуо

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22.10.2026 13:35

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Драматичне сцене: Новинар спасио возача секунду прије него што је аутомобил потпуно потонуо
Фото: X / 7NewsMelbourne

Аустралијски телевизијски репортер и пролазник спасили су мушкарца из аутомобила који је био захваћен поплавама, а снимак њиховог јуначког дјела, обишао је свијет.

Вил Мареј, новинар аустралијског јавног сервиса Еј-Би-Си, извјештавао је о поплавама сјеверно од града Бризбејна у савезној држави Квинсленд, када је један мушкарац возио теренско возило кроз воду.

Возило се потом угасило и почело да тоне.

Мареј и још један мушкарац допливали су до аутомобила и извукли возача из возила, неколико тренутака прије него што је потпуно потонуло.

„Њих двојица су дефинитивно спасили живот том човјеку. У то нема сумње“, изјавила је сниматељка Еј-Би-Сија Лиз Пикеринг, која је свједочила догађају.

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Тагови :

Поплаве

Аустралија

спасавање

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