Драматичне сцене: Новинар спасио возача секунду прије него што је аутомобил потпуно потонуо

Аутор:АТВ редакција
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Аустралијски телевизијски репортер и пролазник спасили су мушкарца из аутомобила који је био захваћен поплавама, а снимак њиховог јуначког дјела, обишао је свијет.
Вил Мареј, новинар аустралијског јавног сервиса Еј-Би-Си, извјештавао је о поплавама сјеверно од града Бризбејна у савезној држави Квинсленд, када је један мушкарац возио теренско возило кроз воду.
This is the moment a man was rescued from a sinking car in flood waters in Australia.
TV reporter Will Murray and a bystander swam in to save the man after he drove his four-wheel drive into the water and the car stalled and began to sink.
170mm of rain had fallen that morning in the town of Morayfield in the state of Queensland.
#News #Channel4News #Australia #Flood #Rescue— Channel 4 News (@Channel4News) October 22, 2026
Возило се потом угасило и почело да тоне.
Мареј и још један мушкарац допливали су до аутомобила и извукли возача из возила, неколико тренутака прије него што је потпуно потонуло.
ABC reporter Will Murray and another bystander rescued a trapped driver from a sinking ute in floodwaters at Morayfield, Queensland, pulling him free just three seconds before the vehicle went completely underwater. https://t.co/8WzKOhGD3G— 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) October 22, 2026
„Њих двојица су дефинитивно спасили живот том човјеку. У то нема сумње“, изјавила је сниматељка Еј-Би-Сија Лиз Пикеринг, која је свједочила догађају.
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