Трамп поздравио Путинову одлуку

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп оцијенио је потез руског лидера Владимира Путина да ослободи америчког држављанина Стивена Хабарда, осуђеног у Русији због борбе на страни украјинске војске, као "невјероватну ствар".
Одговарајући на питања новинара у бази "Ендруз" о посљедњем телефонском разговору са Путином, Трамп је рекао да је питао руског предсједника да ослободи Хабарда.
"Путин је пристао да то учини. То веома цијенимо", додао је амерички предсједник.
Хабард је осуђен у Русији због учешћа у борбеним операцијама заједно са украјинским снагама.
Московски градски суд га је 2024. године осудио на шест година и 10 мјесеци затвора општег режима. Он је признао оптужбе. Вријеме које је провео у притвору почевши од 2022. године урачунато је у затворску казну.
Вијест о ослобађању Американца стигла је током јучерашње посјете специјалног изасланика САД Стива Виткофа Санкт Петербургу. Портпарол Кремља Дмитриј Песков рекао је за ТАСС да је Путин донио одлуку о ослобађању Хабарда као гест добре воље, преноси Срна.
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