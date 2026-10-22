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Трамп поздравио Путинову одлуку

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22.10.2026 11:40

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Трамп поздравио Путинову одлуку
Фото: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Предсједник САД Доналд Трамп оцијенио је потез руског лидера Владимира Путина да ослободи америчког држављанина Стивена Хабарда, осуђеног у Русији због борбе на страни украјинске војске, као "невјероватну ствар".

Одговарајући на питања новинара у бази "Ендруз" о посљедњем телефонском разговору са Путином, Трамп је рекао да је питао руског предсједника да ослободи Хабарда.

"Путин је пристао да то учини. То веома цијенимо", додао је амерички предсједник.

Хабард је осуђен у Русији због учешћа у борбеним операцијама заједно са украјинским снагама.

Московски градски суд га је 2024. године осудио на шест година и 10 мјесеци затвора општег режима. Он је признао оптужбе. Вријеме које је провео у притвору почевши од 2022. године урачунато је у затворску казну.

Вијест о ослобађању Американца стигла је током јучерашње посјете специјалног изасланика САД Стива Виткофа Санкт Петербургу. Портпарол Кремља Дмитриј Песков рекао је за ТАСС да је Путин донио одлуку о ослобађању Хабарда као гест добре воље, преноси Срна.

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Тагови :

Доналд Трамп

Владимир Путин

Америка

Русија

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