Аутор:АТВ редакција
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Полицијска контрола у Козарској Дубици завршила се хапшењем двојице мушкараца након што је утврђено да је возач био под дејством кокаина, док је његов сувозач покушао да се ријеши дроге бацајући је кроз прозор аутомобила.
Све се догодило 20. октобра, када су полицијски службеници Полицијске станице Козарска Дубица, током редовне контроле саобраћаја, зауставили аутомобил којим је управљао М.В. из Козарске Дубице.
Контролом је утврђено да је возач био под дејством кокаина, због чега је одмах ухапшен.
Међутим, то није био крај полицијске интервенције.
Сувозач Д.Б., такође из Козарске Дубице, непосредно прије заустављања возила кроз прозор је одбацио чак 52,9 грама марихуане.
Полиција је ухапсила и њега, а даљим претресом пронађена је и одузета мања количина бијеле прашкасте материје која изгледом подсјећа на кокаин.
Осим дроге, код сувозача су пронађени дигитална вага и предмети намијењени конзумирању опојних дрога.
Против Д.Б. ће Окружном јавном тужилаштву Приједор бити достављен извјештај због сумње да је починио кривично дјело „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“.
С друге стране, возач М.В. добио је прекршајни налог због управљања возилом под дејством наркотика, односно кршења Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.
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