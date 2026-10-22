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Скандал у ОС БиХ: Ухапшен официр због дроге, у канцеларији пронађена бомба

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22.10.2026 11:45

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Скандал у ОС БиХ: Ухапшен официр због дроге, у канцеларији пронађена бомба
Фото: Facebook/Ministarstvo odbrane

У Новом Травнику је 14. октобра ухапшен А. С., капетан Оружаних снага БиХ и припадник Бригаде тактичке подршке ОС БиХ из реда бошњачког народа, незванично сазнаје АТВ из извора блиских Оружаним снагама БиХ.

Према информацијама, полиција је током претреса његове приватне имовине пронашла око 100 грама материја за које се сумња да су канабис и кокаин, као и вагу за прецизно мјерење.

О свему се огласила и МУП СБК-а.

"Дана 14.10.2026. године, у временском периоду од 18.40 до 19.25 часова, у Улици Мемеда Спахе бб, град Нови Травник, полицијски службеници Тима за борбу против злоупотребе опојних дрога ОКП ПУ Травник и ОКП ПС Нови Травник, уз сагласност Кантоналног тужилаштва Травник, а на основу писмене наредбе Општинског суда у Травнику, извршили су претрес стана који користи лице А. С., рођено 1994. године, из Новог Травника. Приликом претреса пронађена је одређена количина зељасте материје која изгледом и морфолошким карактеристикама асоцира на опојну дрогу „канабис“, као и одређена количина бијеле прашкасте материје која својим изгледом и начином паковања асоцира на опојну дрогу „кокаин“, те дигитална вага за прецизно мјерење", наводе из МУП-а СБК.

Дан након хапшења, припадници Војне полиције извршили су преглед службене просторије на војној локацији Рајловац, гдје је пронађена ручна бомба „Женева“.

Иако је накнадно наведено да бомба није функционална и да не садржи експлозивно пуњење, извори блиски ОС БиХ тврде да је ријеч о моделу који је произвођен искључиво као бојево средство.

Извори АТВ-а тврде да постоје покушаји да се информације о проналаску бомбе унутар војног објекта не износе у јавност.

Остаје отворено питање како се бомба нашла у службеним просторијама Оружаних снага БиХ и да ли су надлежни предузели све законом прописане мјере.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

ОС БиХ

Дрога

војска

Бомба

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