Шиповљанин превозио дрва без потребне документације

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Шипову је у теретном возилу пронашла 24,19 метара кубних дрвних сортимената за које не возач није посједовао потребну документацију.
Возилом је управљао мушкарац из Шипова чији су иницијали М.Б, саопштено је из Полицијске управе Мркоњић Град.
Дрвни сортименти су изузети и предати у надлежност Шумског газдинства "Горица" из Шипова.
У току је утврђивање прекршајне или кривичне одговорности.
На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Мркоњић Град у протекла 24 часа евидентирано је пет саобраћајних, саопштено је из ПУ Мркоњић Град.
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