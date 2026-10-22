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Шиповљанин превозио дрва без потребне документације

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22.10.2026 09:35

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Шиповљанин превозио дрва без потребне документације

Полиција у Шипову је у теретном возилу пронашла 24,19 метара кубних дрвних сортимената за које не возач није посједовао потребну документацију.

Возилом је управљао мушкарац из Шипова чији су иницијали М.Б, саопштено је из Полицијске управе Мркоњић Град.

Дрвни сортименти су изузети и предати у надлежност Шумског газдинства "Горица" из Шипова.

У току је утврђивање прекршајне или кривичне одговорности.

На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Мркоњић Град у протекла 24 часа евидентирано је пет саобраћајних, саопштено је из ПУ Мркоњић Град.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

дрва

ПУ Мркоњић Град

Шипово

Полиција

Шума

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