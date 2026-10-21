У стравичном судару код Бијељине погинуо мушкарац

Аутор:АТВ редакција
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У саобраћајној несрећи која се данас око на обилазници око Бијељине погинуо је мушкарац, преноси ИнфоБијељина.
У несрећи су учествовали возило брзе поште и камион.
Од јачине удара, страдао је мушкарац који се налазио у комби возилу, док је возач камиона задобио повреде и колима хитне помоћи превезен је у најближу здравствену установу.
На мјесту несреће интервенисали су припадници Ватрогасне јединице Бијељина, док полицијски службеници Полицијске управе Бијељина врше увиђај.
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Тежак удес на обилазници око Бијељине: Саобраћај обустављен
Саобраћај на овој дионици обилазнице потпуно је обустављен и преусмјерава се на алтернативне правце до завршетка полицијског увиђаја и уклањања возила са коловоза.
Несрећа се догодила у 17:30 часова.
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