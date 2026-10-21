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У стравичном судару код Бијељине погинуо мушкарац

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21.10.2026 21:57

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Тешка саобраћајна несрећа на обилазници око Бијељине.
Фото: ИнфоБијељина

У саобраћајној несрећи која се данас око на обилазници око Бијељине погинуо је мушкарац, преноси ИнфоБијељина.

У несрећи су учествовали возило брзе поште и камион.

Од јачине удара, страдао је мушкарац који се налазио у комби возилу, док је возач камиона задобио повреде и колима хитне помоћи превезен је у најближу здравствену установу.

На мјесту несреће интервенисали су припадници Ватрогасне јединице Бијељина, док полицијски службеници Полицијске управе Бијељина врше увиђај.

МУП РС полиција

Хроника

Тежак удес на обилазници око Бијељине: Саобраћај обустављен

Саобраћај на овој дионици обилазнице потпуно је обустављен и преусмјерава се на алтернативне правце до завршетка полицијског увиђаја и уклањања возила са коловоза.

Несрећа се догодила у 17:30 часова.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Бијељина

удес

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