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Тешка незгода код Теслића: Судар камиона и аута, повријеђене двије особе

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21.10.2026 19:21

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

У несрећи која се данас догодила на подручју Теслића повријеђене су двије особе.

Учествовали су камион "сканија", којим је управљао возач Д.Б. из Прњавора и аутомобил "лада", којим је управљао возач Л.М. из Станара, са којим се у возилу као путник налазило лице Д.Г. из Станара.

"У овој саобраћајној незгоди лице Д.Г. задобило је тешке тјелесне повреде, док је лице Л.М. задобило лаке тјелесне повреде", кажу у ПУ Добој за Српскаинфо.

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Повријеђенима је указана љекарска помоћ у Дому здравља Теслић, након чега су упућени у болницу "Свети апостол Лука" у Добоју.

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Тагови :

Теслић

удес

повријеђени

Саобраћајна незгода

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