Тешка незгода код Теслића: Судар камиона и аута, повријеђене двије особе

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У несрећи која се данас догодила на подручју Теслића повријеђене су двије особе.
Учествовали су камион "сканија", којим је управљао возач Д.Б. из Прњавора и аутомобил "лада", којим је управљао возач Л.М. из Станара, са којим се у возилу као путник налазило лице Д.Г. из Станара.
"У овој саобраћајној незгоди лице Д.Г. задобило је тешке тјелесне повреде, док је лице Л.М. задобило лаке тјелесне повреде", кажу у ПУ Добој за Српскаинфо.
Хроника
Тежак удес на обилазници око Бијељине: Саобраћај обустављен
Повријеђенима је указана љекарска помоћ у Дому здравља Теслић, након чега су упућени у болницу "Свети апостол Лука" у Добоју.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
6 ч0
Најновије
Најчитаније
21
27
21
12
21
11
21
05
20
54
Тренутно на програму