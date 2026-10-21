Драма током претреса стана: Мушкарац скочио са трећег спрата

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Живиницама је данас забиљежена драматична ситуација током полицијске акције претреса стана с циљем проналаска опојних дрога.
Приликом уласка истражилаца у просторије, млађи мушкарац је у паници или бијегу скочио с трећег спрата зграде, усљед чега је задобио тешке и вишеструке повреде цијелог тијела.
"21.10.2026. године, око 12 сати у Живиницама, приликом реализације наредбе за претресање издате од Општинског суда у Живиницама, по којој поступају истражиоци Сектора криминалистичке полиције Управе полиције МУП-а ТК, и уласка у просторије које су наведене као предмет претресања, дошло је до самоповређивања мушке особе (2003) из Живиница" потврдила је за портал "Аваза" портпаролка МУП-а ТК Аднана Спречић.
Хроника
Тешка незгода код Теслића: Судар камиона и аута, повријеђене двије особе
Повријеђени мушкарац превезен је возилом Службе хитне медицинске помоћи Дома здравља Живинице у УКЦ Тузла, гдје је задржан на лијечењу.
Под надзором кантоналног тужиоца, истаржиоци Одјељења криминалистичке полиције Полицијске управе Живинице обавили су увиђај, а предузимају се и друге истражне радње како би се утврдиле све околности овог догађаја.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
5 ч0
Најновије
Најчитаније
21
27
21
12
21
11
21
05
20
54
Тренутно на програму