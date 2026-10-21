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Драма током претреса стана: Мушкарац скочио са трећег спрата

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21.10.2026 19:32

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

У Живиницама је данас забиљежена драматична ситуација током полицијске акције претреса стана с циљем проналаска опојних дрога.

Приликом уласка истражилаца у просторије, млађи мушкарац је у паници или бијегу скочио с трећег спрата зграде, усљед чега је задобио тешке и вишеструке повреде цијелог тијела.

"21.10.2026. године, око 12 сати у Живиницама, приликом реализације наредбе за претресање издате од Општинског суда у Живиницама, по којој поступају истражиоци Сектора криминалистичке полиције Управе полиције МУП-а ТК, и уласка у просторије које су наведене као предмет претресања, дошло је до самоповређивања мушке особе (2003) из Живиница" потврдила је за портал "Аваза" портпаролка МУП-а ТК Аднана Спречић.

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Повријеђени мушкарац превезен је возилом Службе хитне медицинске помоћи Дома здравља Живинице у УКЦ Тузла, гдје је задржан на лијечењу.

Под надзором кантоналног тужиоца, истаржиоци Одјељења криминалистичке полиције Полицијске управе Живинице обавили су увиђај, а предузимају се и друге истражне радње како би се утврдиле све околности овог догађаја.

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Подијели:

Тагови :

Живинице

претреси

Полицијска акција

МУП Тузланског кантона

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