Хитлера призивају, усташтво величају: Осуде гласне, казне ријетке

Аутор:Весна Азић
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Хитлера призивају, усташтво величају, Србима пријете. Све се то дешава у Хрватској, чланици Европске уније. Члан 325. Кривичног закона за јавно подстицање на насиље и мржњу предвиђа до три године затвора, а за организовање групе до пет.
Уставни суд још 2020.године јасно је поручио да је "За дом спремни" усташки поздрав неспојив са Уставом. Исти тај поздрав у различитим околностима завршавао је и осуђујућим и ослобађајућим пресудама. Колико дуго се на све то гледало кроз прсте, признаје и хрватско правосуђе.
"Готово исти повици мржње и агресије могу се чути на утакмицама истог ногометног клуба и до сада су такви повици били толерирани и углавном нису били процесуирани, дио је образложења суца истраге", рекао је Ивица Ботица, судац истраге сплитског Жупанијског суда.
Тридесет је случајева који су процесуирани по члану закона с' почетка ове приче. Превиђене су новчане и затворске казне, каже Саво Штрбац. Изречена је само једна безусловна од 15 дана. Све друго су условне. Хрвати имају правне алате, али их, како каже Штрбац – баши не користе.
"И сами се Хрвати жале да ових 24 против којих су поднесене кривичне пријаве да имају до сада против њих, неколико стотина, преко 400 поднесених пријава за прекршаје и кривична дјела. Али, жали се полиција да судови и Тужилаштво не раде како треба", рекао је Саво Штрбац, директор Документационо-информационог центра "Веритас".
Под плаштом родољубља поново се провлачи идеологија одговорна за масовне злочине. Остатак Европе нацистичке и фашистичке симболе препознаје као опомену. Да проблем није само у онима који такве поруке узвикују, него и у реакцији институција, тврди и хрватски правобранилац.
"Постајемо све агресивније друштво. Оно чега се ја бојим јесте да ће ово бити у вијестима пар дана. Имаћемо можда санкционисање једног мањег броја људи. Питање је и какве ће бити санкције и када дођу судске одлуке и након тога све по старом. Појео вук магарца и тако до сљедећег инцидента", рекла је Тена Шимоновић Еинњалтер, пучки правобранилац.
Република Српска
Не престаје мржња према Србима: Грађани узнемирени, инциденти све чешћи
Нацистички покличи су за осуду, али првом човјеку Домовинског покрета њихово јавно разоткривање, изгледа, још више смета. Сметају му новинари, полиција, и Српско народно вијеће. Више се, чини се, бавио онима који су разоткрили нацистичке испаде него онима који су их починили. Прилично лицемјерно за некога ко тврди да се против фашизма бори.
"Ово је "Јутарњи" ово је "Вечерњи" ово је "Слободна", пардон, ово је "Индекс". Ко је то покренуо? МУП, у сарадњи с ким? С вашим колегама. Шта је идуће за очекивати? Катран и перје?" рекао је Иван Пенава, предсједник Домовинског покрета.
Није Пенава дуго чекао. Стиже одговор хрватског МУП-а.
"Срећом да данас полиција не поступа и не ради према политичким очекивањима, већ професионално и у складу са законом", рекао је Давор Божиновић, потпредсједник Владе Републике Хрватске и министар унутрашњих послова.
Прошле суботе У Ријеци пуштала се пјесма "Јасеновац и Градишка Стара". Није то први пут да се величају усташки злочини над Србима и одаје почаст НДХ и Анти Павелићу. Али јесте тежак ударац за град који је патио под фашизмом и клуб чију су историју градили бројни Срби.
Послије Томпсоновог концерта у Загребу полиција је пријавила шест особа због спорних поздрава и симбола. Снимци су указивали на много више њих. За читаву прошлу годину због усташког поздрава покренути су прекршајни поступци против 23 особе. То су исти они који су игнорисали раније опомене, попут оних о маршевима у Книну након прославе Олује, гдје се пријетило грађанима српске националности и величали усташки злочини, каже Милорад Пуповац. Само је било питање дана када ће се то усмјерити на Јевреје.
"Зна се који су, зна се од којих су странака или симпатизери странака присуствовали томе. Зна се да се пола Сплита боји. Зна се да је добар дио политика опортунистички према томе", каже Милорад Пуповац, предсједник Самосталне демократске српске странке.
У Загребу се пјевају пјесме о усташким заповједницима, уз нацистичке поздраве подижу руке. У Сињу се са разгласа пушта пјесма која слави Јасеновац и Градишку Стару, логоре у којима су убијани Срби, Јевреји и Роми. У Книну се јавно поручује да НДХ никоме не би требало да смета. У Имотском се носе мајице са стиховима усташких пјесама. На Пољуду је својевремено освануо и кукасти крст. "За дом спремни" годинама одјекује и на концертима Марка Перковића Томпсона. Тешко је све то приписати случајности или навијачкој страсти. Нарочито када се симболи злочиначког режима покушавају представити као национални понос.
"Екстремизам је ухватио маха. Без обзира да ли је то екстремни лијеви или десни. Ја се ипак плашим оног десног, зато што он у име групе уништава достојанство човјека", рекао је Љубо Лепир, социолог.
Некада конститутиван народ у Хрватској – Срби, сада грађани другог реда. Можете озбиљно настрадати ако се на јавном простору, или чак и на друштвеној мрежи изјасните тако.
"Имали смо случај жене која је добила 15 дана затвора зато што је на друштвеној мрежи у Србији гдје и живи објавила фотографију дјетета са шајкачом и подигнута три прста. Гдје у другој земљи хапсе", рекао је Данијел Симић, новинар.
"Србе на врбе", "Убиј Србина" поруке су које су освануле у Глушцима код Метковића. У Сплиту су прошле године прекинути Дани српске културе, уз усташке покличе. У Загребу се педесетак маскираних мушкараца појавило пред Српским културним центром. Чланици Европске уније и српска културна манифестација представља безбједносни проблем. Хрватска има европске законе, антифашизам у уставним темељима и институције које осуђују говор мржње. Има, међутим, и оне који усташке злочинце и даље славе, нацистичке симболе јавно истичу, а Србима пријете.
Осам деценија након пораза фашизма, за дио хрватског друштва та идеологија очигледно још није завршила у историји.
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