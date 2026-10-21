Не престаје мржња према Србима: Грађани узнемирени, инциденти све чешћи

Аутор:Оља Остојић
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Младић Н.К., незванично Недим Карчић, који је на муралу заставе Републике Српске написао "геноцидаши" данас је доведен на лице мјеста због провођења истражних радњи. Сумњичи се за изазивање националне, расне и вјерске мржње, раздора и нетрпељивости.
"Предузимањем оперативно – тактичких мјера и радњи на лоцирању и проналаску лица, те оствареном међуполицијском сарадњом са припадницима МУП-а Кантона Сарајево, наведено лице је пронађено и лишено слободе. Након документовања предмета против осумњиченог Н.К. Тужилаштву БиХ биће поднесен извјештај о почињеном кривичном дјелу", саопштено је из МУП-а Републике Српске.
"Догађај је пријављен дежурној тужитељки Тужилаштва БиХ. Полицијске агенције доставиће извјештај, након чега ће предмет бити распоређен у надлежни одсјек, гдје ће тужилац предузети активности на провјери навода. Јавност ће о томе бити накнадно обавијештена", саопштено је из Тужилаштва БиХ.
Република Српска
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Грађани су узнемирени, јер оваквих инцидената је све чешће на овом подручју.
"Има банде вазда. Срамота, срамота."
"Али то није једном, то се понавља стално, док се год води та реторика ружна."
" Ружно, ружно, шта ћу рећи друго".
"То долажи ова багра одоздо, нису наши, нема теорије", кажу грађани.
Реаговао је и градоначелник.
"Кад дођеш да скрнавиш заставу Републике Српске у наше двориште то значи да је твоја мржња превазишла границе твог дворишта. Можеш да мрзиш у свом дворишту, али немој у нашем", рекао је Љубиша Ћосић, градоначелник Источног Сарајева.
На друштвеним мрежама грађане брину и поруке нетрепељивости, тако је послије пуцања главне водоводне цијеви у Источном Сарајеву настао споран снимак у коме се Срби називају четницима.
"Ено послали су рачун за воду. Нећу им га платити. **бем ли вам мајке четничке. Код четника нема воде, а у Федерацији има воде", наводи се у снимку.
И то је само кап у мору порука које се могу наћи на мрежама. Више пута је забиљежено скрнављење српске заставе, мурала, а свеприсутан је и говор мржње. На овај тренд протеклих мјесеци упозоравали су из неформалне групе Грађанска иницијатива.
За АТВ кажу да их не изненађује и очекују у наредном периоду сличне, па чак и горе ексцесе. Позивају локалне власти да предузму кораке како би се овај тренд зауставио.
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