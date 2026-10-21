Држављанин БиХ повријеђен приликом пада са пларформе на градилишту

Нишка полиција потврдила је да се незгода догодила јуче око 17 сати, да су обавијештене надлежне инспекције и тужилаштво, као и да је у току утврђивање околности под којима је мушкарац повријеђен.

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Према незваничним информацијама, држављанин БиХ пао је с платформе на којој се налазио током радова на крову, а у Универзитетски клинички центар примљен је с тешким повредама, сазнаје агенција Бета.