Држављанин БиХ повријеђен приликом пада са пларформе на градилишту

Аутор:АТВ редакција
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Држављанин БиХ (51) тешко је повријеђен након пада с платформе на градилишту у Нишкој Бањи.
Нишка полиција потврдила је да се незгода догодила јуче око 17 сати, да су обавијештене надлежне инспекције и тужилаштво, као и да је у току утврђивање околности под којима је мушкарац повријеђен.
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Према незваничним информацијама, држављанин БиХ пао је с платформе на којој се налазио током радова на крову, а у Универзитетски клинички центар примљен је с тешким повредама, сазнаје агенција Бета.
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