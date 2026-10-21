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Држављанин БиХ повријеђен приликом пада са пларформе на градилишту

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21.10.2026 20:45

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Председник Владе Србије Ђуро Мацут и министар здравља Златибор Лончар започели су данас обилазак завршних радова на новој згради Завода за ургентну медицину Београд (Хитна помоћ) и нова санитетска возила. Мацут и Лончар су разговарали са запосленима који ће ускоро почети да раде у новој згради Хитне помоћи и обишли су будући Кол центар те службе
Фото: Tanjug/Amir Hamzagić/bg

Држављанин БиХ (51) тешко је повријеђен након пада с платформе на градилишту у Нишкој Бањи.

Нишка полиција потврдила је да се незгода догодила јуче око 17 сати, да су обавијештене надлежне инспекције и тужилаштво, као и да је у току утврђивање околности под којима је мушкарац повријеђен.

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Према незваничним информацијама, држављанин БиХ пао је с платформе на којој се налазио током радова на крову, а у Универзитетски клинички центар примљен је с тешким повредама, сазнаје агенција Бета.

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Тагови :

повријеђен мушкарац

Држављанин БиХ

незгода

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