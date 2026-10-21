Држављани БиХ који примају пензију из Хрватске добијају годишњи додатак

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Влада Хрватске данас је на сједници одредила да годишњи додатак на пензију за 2026. годину износи седам евра за сваку пуну годину пензијског стажа.
Додатак у децембру добијају и пензионери у БиХ који примају пензију из Хрватске, а једна година стажа вриједи око 13,69 КМ.
Србија
Држављанин БиХ повријеђен приликом пада са пларформе на градилишту
Хрватска је новим законом увела такозвану 13. пензију, а годишњи додатак први пут је исплаћен у децембру 2025. године, када је износио шест евра по години стажа.
Износ се рачуна тако што се број пуних година стажа помножи са седам евра. Узима се стаж на основу којег је одређена пензија у хрватском систему. Пензионери у БиХ који у Хрватској имају само дио стажа добиће додатак само за те године.
За 20 година стажа додатак износи 140 евра, односно око 274 КМ. За 30 година износи 210 евра (око 411 КМ), а за 40 година 280 евра (око 548 КМ).
Неким корисницима пензија је одређена без урачунавања стажа. За њих Хрватски завод за пензијско осигурање узима 15 година, што доноси 105 евра, односно око 205 КМ.
Према заводу, додатак се исплаћује аутоматски у децембру, без подношења захтјева и без посебног рјешења. Корисницима којима не буде исплаћен у децембру уплата стиже мјесец након прве редовне исплате пензије.
Република Српска
Шта нереди у Европи значе за Републику Српску?
Према Влади Хрватске, просјечан додатак износиће 208 евра, а за исплату је осигурано 260 милиона евра. Премијер Андреј Пленковић је раније овог мјесеца у Сабору рекао да је прошле године додатак добило више од 1,228 милиона пензионера. Просјечно су добили 177 евра, а укупно је исплаћено 217 милиона евра, преноси ЦрнаХроника.
Пленковић је данас рекао да просјечна пензија у Хрватској с додатком износи око 780 евра. Циљ Владе је да до 2028. године достигне 800 евра. Пензионерске организације тражиле су од 10 до 12 евра по години стажа.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Регион
1 ч0
Република Српска
1 ч1
Регион
1 ч1
Регион
1 ч0
Регион
1 ч1
Регион
3 ч0
Регион
5 ч0
Најновије
Најчитаније
21
27
21
12
21
11
21
05
20
54
Тренутно на програму