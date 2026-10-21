Шта нереди у Европи значе за Републику Српску?

Аутор:АТВ редакција
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Нереди у Европи, посебно у Француској, пажљиво се прате у Републици Српској.
О ситуацији у Француској дужим текстом огласио се и предсједник СНСД-а, Милорад Додик. Написао је да паљење, пљачка, хулигани, разарање имовине и напади на полицију нису политички протест него насиље.
Идентификовао је национални суверенитет, право народа да демократски одлучује о властитој будућности, безбједност грађана, ауторитет домаћих институција и одговорност власти као централне теме, те нагласио да су управо то питања која Марин Ле Пен већ годинама отвара у Француској политици.
Даље је поновио да се противи глобалистичким политички канцеларијама које заговарају све већу централизацију моћи и потискивање националних посебности.
А шта кажу стручњаци за безбједност?
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