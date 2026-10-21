Logo

Шта нереди у Европи значе за Републику Српску?

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
21.10.2026 20:54

Коментари:

0
Саша Мићин, професор на Факултету безбједносних наука Бањалуци
Фото: АТВ

Нереди у Европи, посебно у Француској, пажљиво се прате у Републици Српској.

О ситуацији у Француској дужим текстом огласио се и предсједник СНСД-а, Милорад Додик. Написао је да паљење, пљачка, хулигани, разарање имовине и напади на полицију нису политички протест него насиље.

Идентификовао је национални суверенитет, право народа да демократски одлучује о властитој будућности, безбједност грађана, ауторитет домаћих институција и одговорност власти као централне теме, те нагласио да су управо то питања која Марин Ле Пен већ годинама отвара у Француској политици.

Даље је поновио да се противи глобалистичким политички канцеларијама које заговарају све већу централизацију моћи и потискивање националних посебности.

А шта кажу стручњаци за безбједност?

Опширније у прилогу:

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саша Мићин

Протести у Европи

Република Српска

протести у Француској

Коментари (0)

Више из рубрике

Делегација Српске у посјети САД - пријем у Генералном конзулату Србије у Њујорку

Република Српска

Делегација Српске у посјети САД - пријем у Генералном конзулату Србије у Њујорку

1 ч

1
Саво Минић за говорницом на манифестацији "Дани културе Срба у Мађарској".

Република Српска

Минић: Срби и данас воде битку, и то за очување идентитета

1 ч

1
Ишаран мурал на српској тробојци на згради у Источном Сарајеву

Република Српска

Не престаје мржња према Србима: Грађани узнемирени, инциденти све чешћи

1 ч

7
Предсједник Милорад Додик на предизборном скупу листе "Александар Вучић - Уједињена Србија" у Нишу

Република Српска

Додик: Република Српска уз Александра Вучића

2 ч

3

  • Најновије

  • Најчитаније

21

30

Крдо дивљих свиња изазвало саобраћајну несрећу, више особа повријеђено

21

27

Изазивање националне мржње: Нејасан закон, спорне процедуре

21

12

Држављани БиХ који примају пензију из Хрватске добијају годишњи додатак

21

11

АТВ Интервју: Биљана Гутић Бјелица

21

05

Прва побједа КК Игокеа у Винлајн Баскет купу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима