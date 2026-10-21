Крдо дивљих свиња изазвало саобраћајну несрећу, више особа повријеђено

Коментари:0
Двије особе су лакше повријеђене, а шест дивљих свиња је страдало након што је аутомобил налетио на крдо животиња у области Таунус, на западу Њемачке.
У двије повезане саобраћајне несреће учествовала су четири возила, а материјална штета процијењена је на око 105.000 евра.
Регион
Држављани БиХ који примају пензију из Хрватске добијају годишњи додатак
Несрећа се догодила у уторак касно навече, када је крдо дивљих свиња изненада истрчало на пут, саопштила је полиција. У судару с аутомобилом страдало је шест животиња.
Због угинулих животиња, дијелова возила и течности која је исцурила на дионици дугој више од 200 метара, цеста је неколико сати била затворена у оба смјера, што је изазвало велике саобраћајне гужве.
Током застоја један возач покушао се полукружно окренути, али се притом сударио с још два аутомобила. Двије особе су лакше повријеђене, док је још једна превезена у болницу на преглед.
Сва четири возила претрпјела су оштећења због којих нису била у возном стању, па су морала бити одшлепана.
Република Српска
Шта нереди у Европи значе за Републику Српску?
Организација за заштиту околине БУНД упозорила је да су дивље животиње у овом периоду године посебно активне у сумрак. Возачима је препоручено да буду опрезни, нарочито током јутарњих и вечерњих сати, пише дпа.
Србија
2 ч0
Србија
2 ч0
Свијет
3 ч0
Регион
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму