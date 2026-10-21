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Крдо дивљих свиња изазвало саобраћајну несрећу, више особа повријеђено

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21.10.2026 21:30

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Група дивљих свиња тражи храну у градском парку, окруженом зеленилом и урбаним елементима.
Фото: Doğan Alpaslan Demir/Pexels

Двије особе су лакше повријеђене, а шест дивљих свиња је страдало након што је аутомобил налетио на крдо животиња у области Таунус, на западу Њемачке.

У двије повезане саобраћајне несреће учествовала су четири возила, а материјална штета процијењена је на око 105.000 евра.

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Несрећа се догодила у уторак касно навече, када је крдо дивљих свиња изненада истрчало на пут, саопштила је полиција. У судару с аутомобилом страдало је шест животиња.

Због угинулих животиња, дијелова возила и течности која је исцурила на дионици дугој више од 200 метара, цеста је неколико сати била затворена у оба смјера, што је изазвало велике саобраћајне гужве.

Током застоја један возач покушао се полукружно окренути, али се притом сударио с још два аутомобила. Двије особе су лакше повријеђене, док је још једна превезена у болницу на преглед.

Сва четири возила претрпјела су оштећења због којих нису била у возном стању, па су морала бити одшлепана.

Саша Мићин

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Организација за заштиту околине БУНД упозорила је да су дивље животиње у овом периоду године посебно активне у сумрак. Возачима је препоручено да буду опрезни, нарочито током јутарњих и вечерњих сати, пише дпа.

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Тагови :

Њемачка

Саобраћајна несрећа

дивље свиње

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