Атина Тошић се враћа у Србију: Карлеуша уплашена због ситуације

Аутор:АТВ редакција
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Кћерка Јелене Карлеуше, Атина Тошић, тренутно живи и студира у Милану, гдје су нереди на улицама. Пјевачица је открила да ће се њена насљедница у петак вратити у Србију, па ће видјети шта ће бити даље.
"Ника се вратила, Атина је тамо, долази у петак. Видјећемо каква је ситуација, тренутно је мало озбиљнија ситуација него што смо мислили", рекла је Карлеуша, па открила зашто није сјела у авион и отишла код њих.
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"Била је моја тетка, ја сам била у Македонији на концерту, али сам послала Данијелу, која је буквално као ја да сам отишла. Била је са њима, вратила је Нику, а Атина је одлучила да остане још мало због неких битних предавања и одлучила је да дође у петак кући ипак", открила је Јелена Карлеуша.
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